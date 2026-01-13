$43.260.18
Ексклюзив
14:15 • 5592 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07 • 10503 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
12:46 • 17082 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 17366 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 22028 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 31396 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 48282 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 35855 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 34010 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 60562 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Графіки відключень електроенергії
В Ірпені через відсутність світла вода подаватиметься за графіком

Київ • УНН

 • 50 перегляди

В Ірпені тимчасово подаватимуть воду за графіком з 06:00 до 09:00 та з 18:00 до 21:30. Це пов'язано з відсутністю електропостачання.

В Ірпені через відсутність світла вода подаватиметься за графіком

На Київщині в Ірпені подачу води тимчасово переводять на графік через відключення світла. Про це повідомляє КП "Ірпіньводоканал", пише УНН.

Деталі

У зв’язку з відсутністю електропостачання, водопостачання здійснюватиметься за тимчасовим графіком:

  • з 06:00 до 09:00
    • з 18:00 до 21:30

      Після відновлення електропостачання подача води буде відновлена у штатному режимі. Дякуємо за розуміння та терпіння. КП "Ірпіньводоканал" працює в умовах надзвичайних викликів, щоб забезпечити громаду водою

      - йдеться у повідомленні.

      Нагадаємо

      Заступник міністра енергетики Микола Колесник повідомив, що ситуація в енергосистемі складна, прогнози відсутні через аварійно-відновлювальні роботи. Повернення до погодинних відключень відбудеться після їх завершення.

      Ольга Розгон

