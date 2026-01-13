В Ірпені через відсутність світла вода подаватиметься за графіком
Київ • УНН
В Ірпені тимчасово подаватимуть воду за графіком з 06:00 до 09:00 та з 18:00 до 21:30. Це пов'язано з відсутністю електропостачання.
На Київщині в Ірпені подачу води тимчасово переводять на графік через відключення світла. Про це повідомляє КП "Ірпіньводоканал", пише УНН.
Деталі
У зв’язку з відсутністю електропостачання, водопостачання здійснюватиметься за тимчасовим графіком:
- з 06:00 до 09:00
- з 18:00 до 21:30
Після відновлення електропостачання подача води буде відновлена у штатному режимі. Дякуємо за розуміння та терпіння. КП "Ірпіньводоканал" працює в умовах надзвичайних викликів, щоб забезпечити громаду водою
Нагадаємо
Заступник міністра енергетики Микола Колесник повідомив, що ситуація в енергосистемі складна, прогнози відсутні через аварійно-відновлювальні роботи. Повернення до погодинних відключень відбудеться після їх завершення.
