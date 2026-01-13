Ситуація з енергопостачанням наразі складна - Колесник
Київ • УНН
Ситуація в енергосистемі залишається складною, а прогнози на цей момент відсутні через триваючі аварійно-відновлювальні роботи. Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колесник, передає УНН.
Деталі
Ситуація досить складна, і ми бачимо, що зараз ніяких прогнозів давати ми не можемо
У відомстві додали, що повернення до прогнозованих погодинних відключень - хоча й жорстких графіків - відбудеться одразу після завершення необхідних аварійно-відновлювальних робіт, які не припиняються ні на хвилину.
Нагадаємо
13 січня російські окупанти завдали удару по енергетичній інфраструктурі Запорізької області, пошкодивши обладнання та знеструмивши споживачів. Дві робітниці отримали поранення, одна з них у тяжкому стані.