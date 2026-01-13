Ситуація з енергопостачанням наразі складна - Колесник

$43.260.18
50.530.38
ukenru
Ексклюзив
14:15 • 2848 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07 • 5618 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
12:46 • 13562 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 15275 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 19923 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 30510 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 47486 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 35572 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 33820 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 59005 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1.3м/с
82%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп схиляється до ударів по Ірану, але поки що залишає дипломатичні можливості відкритими - Axios13 січня, 05:14 • 11430 перегляди
рф продовжує втрачати позиції в Центральній Азії - ЦПД13 січня, 05:44 • 10604 перегляди
росіяни атакували ТЕС ДТЕК 13 січня: пошкоджено обладнання13 січня, 06:52 • 4250 перегляди
Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ13 січня, 08:16 • 18037 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 19453 перегляди
Публікації
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
12:46 • 13562 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 19459 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 59005 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 53601 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 59320 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Олексій Гончаренко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Запорізька область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 44264 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 38779 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 43951 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 45725 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 101822 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Financial Times

Ситуація з енергопостачанням наразі складна - Колесник

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Заступник міністра енергетики Микола Колесник повідомив, що ситуація в енергосистемі складна, прогнози відсутні через аварійно-відновлювальні роботи. Повернення до погодинних відключень відбудеться після їх завершення.

Ситуація з енергопостачанням наразі складна - Колесник

Ситуація в енергосистемі залишається складною, а прогнози на цей момент відсутні через триваючі аварійно-відновлювальні роботи. Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колесник, передає УНН.

Деталі

Ситуація досить складна, і ми бачимо, що зараз ніяких прогнозів давати ми не можемо

- каже посадовець.

У відомстві додали, що повернення до прогнозованих погодинних відключень - хоча й жорстких графіків - відбудеться одразу після завершення необхідних аварійно-відновлювальних робіт, які не припиняються ні на хвилину.

Нагадаємо

13 січня російські окупанти завдали удару по енергетичній інфраструктурі Запорізької області, пошкодивши обладнання та знеструмивши споживачів. Дві робітниці отримали поранення, одна з них у тяжкому стані.

Алла Кіосак

СуспільствоЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Запорізька область
Україна