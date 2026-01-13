россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожской области: ранены две женщины - Минэнерго

Во вторник, 13 января, российские оккупанты нанесли очередной удар по объектам энергетической инфраструктуры в Запорожской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Из-за атаки было повреждено оборудование, что привело к обесточиванию значительного количества потребителей. В то же время ранения получили две сотрудницы компании.

Обе женщины оперативно эвакуированы и доставлены в больницу. Врачи диагностировали у одной из пострадавших ожоги лица, рук и головы. Угрозы ее жизни нет. Состояние другой сотрудницы вызывает больше беспокойства: женщина получила ожоги и контузию, во время транспортировки в больницу находилась без сознания. Медики проводят полное обследование для установления окончательного диагноза