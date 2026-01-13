россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожской области: ранены две женщины - Минэнерго
Киев • УНН
13 января российские оккупанты нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, повредив оборудование и обесточив потребителей. Две работницы получили ранения, одна из них в тяжелом состоянии.
Во вторник, 13 января, российские оккупанты нанесли очередной удар по объектам энергетической инфраструктуры в Запорожской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
Подробности
Из-за атаки было повреждено оборудование, что привело к обесточиванию значительного количества потребителей. В то же время ранения получили две сотрудницы компании.
Обе женщины оперативно эвакуированы и доставлены в больницу. Врачи диагностировали у одной из пострадавших ожоги лица, рук и головы. Угрозы ее жизни нет. Состояние другой сотрудницы вызывает больше беспокойства: женщина получила ожоги и контузию, во время транспортировки в больницу находилась без сознания. Медики проводят полное обследование для установления окончательного диагноза
В ведомстве отметили, что энергетики прилагают максимум усилий для восстановления электроснабжения, как только позволит ситуация с безопасностью.
Напомним
В Киевской области после очередной российской атаки введены аварийные отключения в трех районах.
Кроме того, в Киеве после очередного российского удара без тепла остались около 500 домов.