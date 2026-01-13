$43.260.18
ukenru
08:22 • 7142 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
07:21 • 12587 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 25640 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 43004 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 33105 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 32169 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 53236 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 22842 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 23578 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 54509 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожской области: ранены две женщины - Минэнерго

Киев • УНН

 • 10 просмотра

13 января российские оккупанты нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, повредив оборудование и обесточив потребителей. Две работницы получили ранения, одна из них в тяжелом состоянии.

россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожской области: ранены две женщины - Минэнерго

Во вторник, 13 января, российские оккупанты нанесли очередной удар по объектам энергетической инфраструктуры в Запорожской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Подробности

Из-за атаки было повреждено оборудование, что привело к обесточиванию значительного количества потребителей. В то же время ранения получили две сотрудницы компании.

Обе женщины оперативно эвакуированы и доставлены в больницу. Врачи диагностировали у одной из пострадавших ожоги лица, рук и головы. Угрозы ее жизни нет. Состояние другой сотрудницы вызывает больше беспокойства: женщина получила ожоги и контузию, во время транспортировки в больницу находилась без сознания. Медики проводят полное обследование для установления окончательного диагноза

 - заявили в Минэнерго.

В ведомстве отметили, что энергетики прилагают максимум усилий для восстановления электроснабжения, как только позволит ситуация с безопасностью.

Напомним

В Киевской области после очередной российской атаки введены аварийные отключения в трех районах.

Кроме того, в Киеве после очередного российского удара без тепла остались около 500 домов.

Евгений Устименко

Война в Украине
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Киевская область
Запорожская область
Министерство энергетики Украины
Киев