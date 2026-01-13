росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Запорізької області: поранені дві жінки - Міненерго
Київ • УНН
13 січня російські окупанти завдали удару по енергетичній інфраструктурі Запорізької області, пошкодивши обладнання та знеструмивши споживачів. Дві працівниці отримали поранення, одна з них у важкому стані.
У вівторок, 13 січня, російські окупанти завдали чергового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в Запорізькій області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство енергетики України.
Деталі
Через атаку було пошкоджене обладнання, що призвело до знеструмлення значної кількості споживачів. Водночас поранення отримали двоє працівниць компанії.
Обидві жінки оперативно евакуйовані та доправлені до лікарні. Лікарі діагностували в однієї з постраждалих опіки обличчя, рук та голови. Загрози її життю немає. Стан іншої співробітниці викликає більше занепокоєння: жінка отримала опіки та контузію, під час транспортування до лікарні перебувала без свідомості. Медики проводять повне обстеження для встановлення остаточного діагнозу
У відомстві зазначили, що енергетики докладають максимум зусиль для відновлення електропостачання, щойно дозволить безпекова ситуація.
Нагадаємо
У Київській області після чергової російської атаки запроваджені аварійні відключення у трьох районах.
Крім того, у Києві після чергового російського удару без тепла залишились близько 500 будинків.