Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
07:21 • 12619 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 25654 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 43018 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 33120 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 32173 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 53254 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 22842 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 23578 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 54523 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 53254 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення
росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Запорізької області: поранені дві жінки - Міненерго

Київ • УНН

 • 24 перегляди

13 січня російські окупанти завдали удару по енергетичній інфраструктурі Запорізької області, пошкодивши обладнання та знеструмивши споживачів. Дві працівниці отримали поранення, одна з них у важкому стані.

росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Запорізької області: поранені дві жінки - Міненерго

У вівторок, 13 січня, російські окупанти завдали чергового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в Запорізькій області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство енергетики України.

Деталі

Через атаку було пошкоджене обладнання, що призвело до знеструмлення значної кількості споживачів. Водночас поранення отримали двоє працівниць компанії.

Обидві жінки оперативно евакуйовані та доправлені до лікарні. Лікарі діагностували в однієї з постраждалих опіки обличчя, рук та голови. Загрози її життю немає. Стан іншої співробітниці викликає більше занепокоєння: жінка отримала опіки та контузію, під час транспортування до лікарні перебувала без свідомості. Медики проводять повне обстеження для встановлення остаточного діагнозу

 - заявили в Міненерго.

У відомстві зазначили, що енергетики докладають максимум зусиль для відновлення електропостачання, щойно дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо

У Київській області після чергової російської атаки запроваджені аварійні відключення у трьох районах.

Крім того, у Києві після чергового російського удару без тепла залишились близько 500 будинків.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Київська область
Запорізька область
Міністерство енергетики України
Київ