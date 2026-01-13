Ситуация с энергоснабжением сейчас сложная - Колесник
Киев • УНН
Заместитель министра энергетики Николай Колесник сообщил, что ситуация в энергосистеме сложная, прогнозы отсутствуют из-за аварийно-восстановительных работ. Возвращение к почасовым отключениям произойдет после их завершения.
Ситуация в энергосистеме остается сложной, а прогнозы на данный момент отсутствуют из-за продолжающихся аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает УНН.
Детали
Ситуация достаточно сложная, и мы видим, что сейчас никаких прогнозов давать мы не можем
В ведомстве добавили, что возвращение к прогнозируемым почасовым отключениям - хотя и жестким графикам - произойдет сразу после завершения необходимых аварийно-восстановительных работ, которые не прекращаются ни на минуту.
Напомним
13 января российские оккупанты нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, повредив оборудование и обесточив потребителей. Две работницы получили ранения, одна из них в тяжелом состоянии.