Ситуация с энергоснабжением сейчас сложная - Колесник

$43.260.18
50.530.38
ukenru
Эксклюзив
14:15 • 2998 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
14:07 • 5902 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
12:46 • 13755 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 15395 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 20036 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 30553 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 47520 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 35588 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 33830 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 59100 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1.3м/с
82%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп склоняется к ударам по Ирану, но пока оставляет дипломатические возможности открытыми - Axios13 января, 05:14 • 11430 просмотра
РФ продолжает терять позиции в Центральной Азии - ЦПД13 января, 05:44 • 10604 просмотра
россияне атаковали ТЭС ДТЭК 13 января: повреждено оборудование13 января, 06:52 • 4250 просмотра
Профильный комитет Рады со второй попытки поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ13 января, 08:16 • 18037 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto10:02 • 19453 просмотра
публикации
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
12:46 • 13771 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto10:02 • 19643 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 59108 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 53700 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 59408 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Запорожская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 44328 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 38837 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 44005 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 45775 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 101871 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Financial Times

Ситуация с энергоснабжением сейчас сложная - Колесник

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Заместитель министра энергетики Николай Колесник сообщил, что ситуация в энергосистеме сложная, прогнозы отсутствуют из-за аварийно-восстановительных работ. Возвращение к почасовым отключениям произойдет после их завершения.

Ситуация с энергоснабжением сейчас сложная - Колесник

Ситуация в энергосистеме остается сложной, а прогнозы на данный момент отсутствуют из-за продолжающихся аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает УНН.

Детали

Ситуация достаточно сложная, и мы видим, что сейчас никаких прогнозов давать мы не можем

- говорит чиновник.

В ведомстве добавили, что возвращение к прогнозируемым почасовым отключениям - хотя и жестким графикам - произойдет сразу после завершения необходимых аварийно-восстановительных работ, которые не прекращаются ни на минуту.

Напомним

13 января российские оккупанты нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, повредив оборудование и обесточив потребителей. Две работницы получили ранения, одна из них в тяжелом состоянии.

Алла Киосак

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Запорожская область
Украина