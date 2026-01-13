Поліція Київщини інформуватиме про повітряну тривогу гучномовцями під час відключень світла

$43.260.18
50.530.38
ukenru
Ексклюзив
12:46 • 5908 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
08:22 • 11947 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 16722 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 28801 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 46007 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 35025 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 33438 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 56130 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 23017 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 23677 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1.4м/с
79%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Поліцейські "Білого Янгола" допомогли чоловіку з собакою дістатися до дружини, яка евакуювалася ранішеVideo13 січня, 04:01 • 12086 перегляди
Трамп схиляється до ударів по Ірану, але поки що залишає дипломатичні можливості відкритими - Axios13 січня, 05:14 • 6602 перегляди
рф продовжує втрачати позиції в Центральній Азії - ЦПД13 січня, 05:44 • 4910 перегляди
Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ08:16 • 14724 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 13437 перегляди
Публікації
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
12:46 • 5922 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 13554 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 56133 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 50844 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 56715 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Київська область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 42584 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 37263 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 42540 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 44360 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 100490 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Соціальна мережа
Шахед-136

Поліція Київщини інформуватиме про повітряну тривогу гучномовцями під час відключень світла

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Поліція Київської області дублюватиме сигнали повітряної тривоги гучномовцями під час відключень світла. Правоохоронці закликають мешканців одразу йти до укриттів.

Поліція Київщини інформуватиме про повітряну тривогу гучномовцями під час відключень світла

У Київській області поліція інформуватиме мешканців про сигнал повітряної тривоги навіть під час відключень світла. Для цього правоохоронці дублюватимуть сигнали гучномовцями і закликають одразу йти до укриттів. Про це повідомляє поліція Київщини, пише УНН.

У зв’язку з тривалими відключеннями світла та ускладненням погодних умов на території обслуговування, правоохоронці працюють у посиленому режимі

- йдеться у повідомленні.

Для своєчасного інформування населення працівники поліції дублюватимуть сигнали "Повітряна тривога" та "Відбій повітряної тривоги" за допомогою гучномовця.

Поліція Київщини закликає не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та прямувати до укриття після оповіщення.

Нагадаємо

Після наради по енергетиці Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що найскладніше в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, а після нічних ворожих ударів складно у ще трьох областях.

Не лише столиця: частина Київщини переходить на екстрені відключення світла12.01.26, 14:16 • 3676 переглядiв

Ольга Розгон

Суспільство
Графіки відключень електроенергії
Повітряна тривога
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Національна поліція України
Київська область