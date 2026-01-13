Поліція Київщини інформуватиме про повітряну тривогу гучномовцями під час відключень світла
Київ • УНН
Поліція Київської області дублюватиме сигнали повітряної тривоги гучномовцями під час відключень світла. Правоохоронці закликають мешканців одразу йти до укриттів.
У Київській області поліція інформуватиме мешканців про сигнал повітряної тривоги навіть під час відключень світла. Для цього правоохоронці дублюватимуть сигнали гучномовцями і закликають одразу йти до укриттів. Про це повідомляє поліція Київщини, пише УНН.
У зв’язку з тривалими відключеннями світла та ускладненням погодних умов на території обслуговування, правоохоронці працюють у посиленому режимі
Для своєчасного інформування населення працівники поліції дублюватимуть сигнали "Повітряна тривога" та "Відбій повітряної тривоги" за допомогою гучномовця.
Поліція Київщини закликає не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та прямувати до укриття після оповіщення.
Нагадаємо
Після наради по енергетиці Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що найскладніше в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, а після нічних ворожих ударів складно у ще трьох областях.
Не лише столиця: частина Київщини переходить на екстрені відключення світла12.01.26, 14:16 • 3676 переглядiв