Полиция Киевской области будет информировать о воздушной тревоге громкоговорителями во время отключений света
Киев • УНН
Полиция Киевской области будет дублировать сигналы воздушной тревоги громкоговорителями во время отключений света. Правоохранители призывают жителей сразу идти в укрытия.
В Киевской области полиция будет информировать жителей о сигнале воздушной тревоги даже во время отключений света. Для этого правоохранители будут дублировать сигналы громкоговорителями и призывают сразу идти в укрытия. Об этом сообщает полиция Киевщины, пишет УНН.
В связи с длительными отключениями света и усложнением погодных условий на территории обслуживания, правоохранители работают в усиленном режиме
Для своевременного информирования населения сотрудники полиции будут дублировать сигналы "Воздушная тревога" и "Отбой воздушной тревоги" с помощью громкоговорителя.
Полиция Киевщины призывает не игнорировать сигнал воздушной тревоги и направляться в укрытие после оповещения.
Напомним
После совещания по энергетике Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что сложнее всего в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области, а после ночных вражеских ударов сложно еще в трех областях.
Не только столица: часть Киевщины переходит на экстренные отключения света12.01.26, 14:16 • 3676 просмотров