Не только столица: часть Киевщины переходит на экстренные отключения света

$43.080.09
50.140.03
ukenru
11:16 • 3294 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
10:11 • 15599 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
08:44 • 23250 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
08:30 • 20203 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16 • 23642 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 33222 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 39605 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 34983 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 32344 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 64968 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1.9м/с
76%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Жестокая расправа в Эквадоре: на пляже обнаружили пять человеческих голов12 января, 04:28 • 13021 просмотра
Взрывы на аэродроме "Бельбек" и блэкаут связи: ночная атака на объекты оккупантов в Крыму12 января, 05:52 • 16854 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания08:21 • 19972 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений09:47 • 13530 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы10:30 • 6346 просмотра
публикации
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы10:30 • 6432 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования10:11 • 15609 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений09:47 • 13605 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания08:21 • 20084 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 64975 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Андрей Сибига
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Киевская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 25209 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 21832 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 28533 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 30976 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 86981 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Фильм
Хранитель
Социальная сеть

Не только столица: часть Киевщины переходит на экстренные отключения света

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Часть Киевской области, вслед за столицей, переходит на экстренные отключения света. Это связано с серьезными повреждениями энергосистемы после обстрелов и низкими температурами.

Не только столица: часть Киевщины переходит на экстренные отключения света

Часть Киевской области вслед за столицей переходит на экстренные отключения света, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

Киев и часть Киевской области переходят на экстренные отключения света. Поэтому плановые графики пока не будут действовать

- говорится в сообщении.

Добавим

В ведомстве также разъяснили, почему так происходит.

Повреждения энергосистемы крайне серьезные и масштабные после беспрецедентных обстрелов. Низкие температуры и непогода накладывают дополнительные проблемы и нагрузку на энергосистему

- говорится в сообщении.

В Минэнерго призвали украинцев относиться к ситуации с пониманием и помогать энергетикам — быть экономными в потреблении света, которое сейчас появляется в сети.

Восстановительные работы продолжаются 24/7. Город вернется к плановым графикам, как только появится такая возможность

- подчеркнули в ведомстве.

Киев переходит на экстренные отключения света12.01.26, 13:46 • 944 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Киевская область
Министерство энергетики Украины
Украина
Киев