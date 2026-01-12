Не только столица: часть Киевщины переходит на экстренные отключения света
Киев • УНН
Часть Киевской области, вслед за столицей, переходит на экстренные отключения света. Это связано с серьезными повреждениями энергосистемы после обстрелов и низкими температурами.
Часть Киевской области вслед за столицей переходит на экстренные отключения света, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.
Киев и часть Киевской области переходят на экстренные отключения света. Поэтому плановые графики пока не будут действовать
Добавим
В ведомстве также разъяснили, почему так происходит.
Повреждения энергосистемы крайне серьезные и масштабные после беспрецедентных обстрелов. Низкие температуры и непогода накладывают дополнительные проблемы и нагрузку на энергосистему
В Минэнерго призвали украинцев относиться к ситуации с пониманием и помогать энергетикам — быть экономными в потреблении света, которое сейчас появляется в сети.
Восстановительные работы продолжаются 24/7. Город вернется к плановым графикам, как только появится такая возможность
Киев переходит на экстренные отключения света12.01.26, 13:46 • 944 просмотра