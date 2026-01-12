Не лише столиця: частина Київщини переходить на екстрені відключення світла

Частина Київської області слідом за столицею переходить на екстрені відключення світла, передає УНН із посиланням на Міненерго.

Київ та частина Київщини переходить на екстрені відключення світла. Тому планові графіки наразі не діятимуть

У відомстві також роз'яснили, чому так відбувається.

Пошкодження енергосистеми вкрай серйозні і масштабні після безпрецедентних обстрілів. Низькі температури і негода накладає додаткові проблеми і навантаження на енергосистему