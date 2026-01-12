Не лише столиця: частина Київщини переходить на екстрені відключення світла
Київ • УНН
Частина Київської області, слідом за столицею, переходить на екстрені відключення світла. Це пов'язано з серйозними пошкодженнями енергосистеми після обстрілів та низькими температурами.
Частина Київської області слідом за столицею переходить на екстрені відключення світла, передає УНН із посиланням на Міненерго.
Київ та частина Київщини переходить на екстрені відключення світла. Тому планові графіки наразі не діятимуть
Додамо
У відомстві також роз'яснили, чому так відбувається.
Пошкодження енергосистеми вкрай серйозні і масштабні після безпрецедентних обстрілів. Низькі температури і негода накладає додаткові проблеми і навантаження на енергосистему
У Міненерго закликали українців ставитися до ситуації з розумінням і допомагати енергетикам — бути ощадливими у споживанні світла, яке зараз з'являється в мережі.
Відновлювальні роботи тривають 24/7. Місто повернеться до планових графіків, щойно зʼявиться така можливість
