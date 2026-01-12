Не лише столиця: частина Київщини переходить на екстрені відключення світла

$43.080.09
50.140.03
ukenru
11:16 • 3360 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
10:11 • 15714 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
08:44 • 23324 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
08:30 • 20257 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 23687 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 33257 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 39636 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 35001 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 32355 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 65031 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1.9м/с
76%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Жорстока розправа в Еквадорі: на пляжі виявили п'ять людських голів12 січня, 04:28 • 13021 перегляди
Вибухи на аеродромі "Бельбек" та блекаут зв'язку: нічна атака на об'єкти окупантів у Криму12 січня, 05:52 • 16854 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21 • 19972 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47 • 13530 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30 • 6346 перегляди
Публікації
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30 • 6518 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування10:11 • 15708 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47 • 13669 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21 • 20162 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 65026 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Київська область
Китай
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 25245 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 21850 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 28551 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 30993 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 86999 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Фільм
The Guardian
Соціальна мережа

Не лише столиця: частина Київщини переходить на екстрені відключення світла

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Частина Київської області, слідом за столицею, переходить на екстрені відключення світла. Це пов'язано з серйозними пошкодженнями енергосистеми після обстрілів та низькими температурами.

Не лише столиця: частина Київщини переходить на екстрені відключення світла

Частина Київської області слідом за столицею переходить на екстрені відключення світла, передає УНН із посиланням на Міненерго.

Київ та частина Київщини переходить на екстрені відключення світла. Тому планові графіки наразі не діятимуть 

- йдеться у повідомленні.

Додамо

У відомстві також роз'яснили, чому так відбувається.

Пошкодження енергосистеми вкрай серйозні і масштабні після безпрецедентних обстрілів. Низькі температури і негода накладає додаткові проблеми і навантаження на енергосистему 

- йдеться у повідомленні.

У Міненерго закликали українців ставитися до ситуації з розумінням і допомагати енергетикам — бути ощадливими у споживанні світла, яке зараз з'являється в мережі.

Відновлювальні роботи тривають 24/7. Місто повернеться до планових графіків, щойно зʼявиться така можливість 

- наголосили у відомстві.

Київ переходить на екстрені відключення світла12.01.26, 13:46 • 978 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Київська область
Міністерство енергетики України
Україна
Київ