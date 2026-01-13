В Ирпене из-за отсутствия света вода будет подаваться по графику

$43.260.18
50.530.38
ukenru
Эксклюзив
14:15 • 6136 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
14:07 • 11030 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
12:46 • 17647 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 17741 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 22392 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 31507 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 48399 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 35926 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 34051 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 60739 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1.1м/с
83%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Киев и часть области переведены на аварийные отключения: Минэнерго объяснило13 января, 06:39 • 6342 просмотра
россияне атаковали ТЭС ДТЭК 13 января: повреждено оборудование13 января, 06:52 • 7698 просмотра
Профильный комитет Рады со второй попытки поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ13 января, 08:16 • 20055 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto13 января, 10:02 • 23069 просмотра
Удар рф по почтовому терминалу Харькова 13 января: озвучены имена погибших сотрудниковPhoto14:28 • 6356 просмотра
публикации
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
12:46 • 17650 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto13 января, 10:02 • 23141 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 60739 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 55374 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 60825 просмотра
Актуальные люди
Михаил Федоров
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Киевская область
Соединённые Штаты
Харьков
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix15:09 • 1434 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 45118 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 39506 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 44630 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 46393 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм

В Ирпене из-за отсутствия света вода будет подаваться по графику

Киев • УНН

 • 338 просмотра

В Ирпене временно будут подавать воду по графику с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:30. Это связано с отсутствием электроснабжения.

В Ирпене из-за отсутствия света вода будет подаваться по графику

В Киевской области в Ирпене подачу воды временно переводят на график из-за отключения света. Об этом сообщает КП "Ирпеньводоканал", пишет УНН.

Детали

В связи с отсутствием электроснабжения, водоснабжение будет осуществляться по временному графику:

  • с 06:00 до 09:00
    • с 18:00 до 21:30

      После восстановления электроснабжения подача воды будет возобновлена в штатном режиме. Спасибо за понимание и терпение. КП "Ирпеньводоканал" работает в условиях чрезвычайных вызовов, чтобы обеспечить общину водой

      - говорится в сообщении.

      Напомним

      Заместитель министра энергетики Николай Колесник сообщил, что ситуация в энергосистеме сложная, прогнозы отсутствуют из-за аварийно-восстановительных работ. Возвращение к почасовым отключениям произойдет после их завершения.

      Полиция Киевской области будет информировать о воздушной тревоге громкоговорителями во время отключений света13.01.26, 15:50 • 1290 просмотров

      Ольга Розгон

      Общество
      Графики отключений электроэнергии
      Отключение света
      Блэкаут
      Электроэнергия
      Киевская область