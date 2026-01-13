В Ирпене из-за отсутствия света вода будет подаваться по графику
Киев • УНН
В Ирпене временно будут подавать воду по графику с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:30. Это связано с отсутствием электроснабжения.
В Киевской области в Ирпене подачу воды временно переводят на график из-за отключения света. Об этом сообщает КП "Ирпеньводоканал", пишет УНН.
Детали
В связи с отсутствием электроснабжения, водоснабжение будет осуществляться по временному графику:
- с 06:00 до 09:00
- с 18:00 до 21:30
После восстановления электроснабжения подача воды будет возобновлена в штатном режиме. Спасибо за понимание и терпение. КП "Ирпеньводоканал" работает в условиях чрезвычайных вызовов, чтобы обеспечить общину водой
Напомним
Заместитель министра энергетики Николай Колесник сообщил, что ситуация в энергосистеме сложная, прогнозы отсутствуют из-за аварийно-восстановительных работ. Возвращение к почасовым отключениям произойдет после их завершения.
