В Ирпене из-за отсутствия света вода будет подаваться по графику

В Киевской области в Ирпене подачу воды временно переводят на график из-за отключения света. Об этом сообщает КП "Ирпеньводоканал", пишет УНН.

В связи с отсутствием электроснабжения, водоснабжение будет осуществляться по временному графику:

После восстановления электроснабжения подача воды будет возобновлена в штатном режиме. Спасибо за понимание и терпение. КП "Ирпеньводоканал" работает в условиях чрезвычайных вызовов, чтобы обеспечить общину водой