Ресурс є: прем'єрка доручила відновити водопостачання в Ірпені без графіків

Ексклюзив
14:15 • 6208 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07 • 11094 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
12:46 • 17705 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 17781 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 22434 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 31531 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 48421 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 35944 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 34060 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 60768 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Популярнi новини
росіяни атакували ТЕС ДТЕК 13 січня: пошкоджено обладнання13 січня, 06:52 • 7806 перегляди
Удар рф "орєшніком" по Україні: США в ООН звинуватили росію у "небезпечній та незрозумілій ескалації" війни13 січня, 07:06 • 4028 перегляди
Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ13 січня, 08:16 • 20117 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 23179 перегляди
Удар рф по поштовому терміналу Харкова 13 січня: озвучені імена загиблих працівниківPhoto14:28 • 6538 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
12:46 • 17705 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 23197 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 60768 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 55404 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 60850 перегляди
Михайло Федоров
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Україна
Київська область
Сполучені Штати Америки
Харків
Харківська область
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix15:09 • 1462 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 45130 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 39519 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 44641 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 46403 перегляди
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм

Ресурс є: прем'єрка доручила відновити водопостачання в Ірпені без графіків

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Прем'єрка Юлія Свириденко доручила максимально оперативно відновити нормальне водопостачання в Ірпені без графіків. Ресурс та обладнання для резервного енергозабезпечення вже відправлені.

Прем'єрка Юлія Свириденко доручила максимально оперативно відновити нормальне водопостачання в Ірпені без графіків. За її словами, "ресурс на відновлення є, відповідне обладнання для резервного енергозабезпечення теж в Ірпінь відправлене", передає УНН.

Щойно говорила з керівником Київської ОВА Калашником по ситуації із водопостачанням в Ірпені – максимально оперативно має бути відновлене нормальне водопостачання без графіків. Ресурс на відновлення є, відповідне обладнання для резервного енергозабезпечення теж в Ірпінь відправлене 

- заявила прем'єрка.

Крім того, Свириденко доручила віце-прем'єр-міністру Олексію Кулебі разом з головами ОВА терміново подати Кабінету міністрів додаткові потреби усіх обʼєктів критичної інфраструктури у забезпеченні джерелами резервного живлення обʼєктів життєзабезпечення на місцях.  

Уряд надає повну підтримку громадам і готовий забезпечувати додатковий ресурс 

- резюмувала вона.

Нагадаємо

На Київщині в Ірпені подачу води тимчасово переводять на графік через відключення світла. 

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Кабінет Міністрів України
Відключення світла
Електроенергія