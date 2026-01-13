Ресурс є: прем'єрка доручила відновити водопостачання в Ірпені без графіків
Київ • УНН
Прем'єрка Юлія Свириденко доручила максимально оперативно відновити нормальне водопостачання в Ірпені без графіків. Ресурс та обладнання для резервного енергозабезпечення вже відправлені.
Прем'єрка Юлія Свириденко доручила максимально оперативно відновити нормальне водопостачання в Ірпені без графіків. За її словами, "ресурс на відновлення є, відповідне обладнання для резервного енергозабезпечення теж в Ірпінь відправлене", передає УНН.
Щойно говорила з керівником Київської ОВА Калашником по ситуації із водопостачанням в Ірпені – максимально оперативно має бути відновлене нормальне водопостачання без графіків. Ресурс на відновлення є, відповідне обладнання для резервного енергозабезпечення теж в Ірпінь відправлене
Крім того, Свириденко доручила віце-прем'єр-міністру Олексію Кулебі разом з головами ОВА терміново подати Кабінету міністрів додаткові потреби усіх обʼєктів критичної інфраструктури у забезпеченні джерелами резервного живлення обʼєктів життєзабезпечення на місцях.
Уряд надає повну підтримку громадам і готовий забезпечувати додатковий ресурс
Нагадаємо
На Київщині в Ірпені подачу води тимчасово переводять на графік через відключення світла.