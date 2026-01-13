$43.260.18
Эксклюзив
14:15 • 5928 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
14:07 • 10831 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
12:46 • 17433 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 17605 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 22252 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 31458 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 48349 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 35894 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 34037 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 60686 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Графики отключений электроэнергии
Ресурс есть: премьер поручила восстановить водоснабжение в Ирпене без графиков

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Премьер Юлия Свириденко поручила максимально оперативно восстановить нормальное водоснабжение в Ирпене без графиков. Ресурс и оборудование для резервного энергообеспечения уже отправлены.

Ресурс есть: премьер поручила восстановить водоснабжение в Ирпене без графиков

Премьер-министр Юлия Свириденко поручила максимально оперативно восстановить нормальное водоснабжение в Ирпене без графиков. По ее словам, "ресурс на восстановление есть, соответствующее оборудование для резервного энергообеспечения тоже в Ирпень отправлено", передает УНН.

Только что говорила с руководителем Киевской ОВА Калашником по ситуации с водоснабжением в Ирпене – максимально оперативно должно быть восстановлено нормальное водоснабжение без графиков. Ресурс на восстановление есть, соответствующее оборудование для резервного энергообеспечения тоже в Ирпень отправлено

- заявила премьер-министр.

Кроме того, Свириденко поручила вице-премьер-министру Алексею Кулебе вместе с главами ОВА срочно подать Кабинету министров дополнительные потребности всех объектов критической инфраструктуры в обеспечении источниками резервного питания объектов жизнеобеспечения на местах.

Правительство оказывает полную поддержку общинам и готово обеспечивать дополнительный ресурс

- резюмировала она.

Напомним

В Киевской области в Ирпене подачу воды временно переводят на график из-за отключения света.

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Графики отключений электроэнергии
Кабинет Министров Украины
Отключение света
Электроэнергия