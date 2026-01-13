Ресурс есть: премьер поручила восстановить водоснабжение в Ирпене без графиков
Киев • УНН
Премьер Юлия Свириденко поручила максимально оперативно восстановить нормальное водоснабжение в Ирпене без графиков. Ресурс и оборудование для резервного энергообеспечения уже отправлены.
Премьер-министр Юлия Свириденко поручила максимально оперативно восстановить нормальное водоснабжение в Ирпене без графиков. По ее словам, "ресурс на восстановление есть, соответствующее оборудование для резервного энергообеспечения тоже в Ирпень отправлено", передает УНН.
Только что говорила с руководителем Киевской ОВА Калашником по ситуации с водоснабжением в Ирпене – максимально оперативно должно быть восстановлено нормальное водоснабжение без графиков. Ресурс на восстановление есть, соответствующее оборудование для резервного энергообеспечения тоже в Ирпень отправлено
Кроме того, Свириденко поручила вице-премьер-министру Алексею Кулебе вместе с главами ОВА срочно подать Кабинету министров дополнительные потребности всех объектов критической инфраструктуры в обеспечении источниками резервного питания объектов жизнеобеспечения на местах.
Правительство оказывает полную поддержку общинам и готово обеспечивать дополнительный ресурс
Напомним
В Киевской области в Ирпене подачу воды временно переводят на график из-за отключения света.