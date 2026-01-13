Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения света

В пятницу, 9 января, Россия совершила очередную масштабную комбинированную атаку по Украине, в частности по Киеву и области, из-за чего жители региона до сих пор ощущают на себе последствия. В столице фиксируют перебои с электро-, водо- и теплоснабжением, действуют экстренные отключения, а восстановительные работы продолжаются в сложных условиях, пишет УНН.

В пятницу, 9 января, Россия наносит очередной массированный удар по Украине, в частности Киеву. По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры с применением ударных БпЛА, ракет морского и наземного базирования.

Всего же враг использовал 278 воздушных средств, из которых 36 ракет:

13 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пусков – Брянская обл. – РФ);

22 крылатых ракет “Калибр” (из акватории Черного моря);

1 баллистическая ракета средней дальности (с полигона Капустин Яр, Астраханской обл. - РФ).

Тогда же премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в Киеве в отдельных районах есть перебои с электро- и водоснабжением из-за повреждений подстанций, линий и объектов генерации.

По ее словам, враг целенаправленно атаковал районные котельные.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал атаку "самой болезненной" для критической инфраструктуры Киева и призвал киевлян, если есть возможность, временно выехать из города.

Также нардеп Богдан Кицак заявил, что в случае распространенных отключений сети целых жилых кварталов могут "взорваться", из-за чего придется эвакуировать горожан.

"Самая болезненная" атака рф с половиной высоток без тепла, перебоями со светом и водой: Кличко посоветовал киевлянам по возможности уехать за город

К слову, к призыву Кличко прислушался народный депутат Жан Беленюк, который на следующий день опубликовал фото из Буковеля с подписью: "Мэр сказал выехать из Киева. Кто мы такие, чтобы не послушаться?".

Российские удары нанесли значительный ущерб энергосистеме Украины. В частности, на Киевщине в Бориспольском и Броварском районах до сих пор действуют экстренные отключения электроэнергии.

Проблемы энергетикам также создает непогода, из-за чего специалисты не могут быстро восстановить электроснабжение.

Также 9 января в столице в результате повреждений критической инфраструктуры в домах начали сливать воду из внутридомовых систем. В КГГА тогда это называли стандартным техническим мероприятием при минусовой температуре, что не означало длительное отсутствие тепла.

Отметим, что в сети начали появляться фото, на которых жители столичных домов жалуются на лопнувшие трубы из-за несвоевременного слива воды из системы.

В Киеве сливали воду из домов после атаки рф, но это стандартная мера и не означает длительного отсутствия тепла - КГГА

Из-за длительного отсутствия электроэнергии в Киеве сообщалось о закрытии крупных супермаркетов в столице, в частности таких, как "Сильпо", "Аврора", "АТБ". Предварительно, из-за длительных отключений света - генераторы не выдерживают нагрузки.

Сети "Аврора", NOVUS и "Fozzy Group" подтвердили временные трудности, тогда как "АТБ-Маркет" опровергает информацию о массовых закрытиях.

В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях

Кроме того, из-за длительных отключений света народные депутаты вынуждены работать в холодных помещениях Рады.

Сейчас сложная ситуация с отоплением по всей стране. У многих людей тепло отсутствует уже несколько суток, и это гораздо более серьезная проблема, чем условия в административных зданиях. В Верховной Раде сегодня во время заседания было прохладно, так же низкая температура и в зданиях комитетов - сказала в комментарии УНН народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Оксана Дмитриева.

Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы

По состоянию на сегодня ситуация в энергетике остается сложной, а прогнозы на данный момент отсутствуют из-за продолжающихся аварийно-восстановительных работ. Возвращение к почасовым отключениям произойдет после их завершения.

Ситуация с энергоснабжением сейчас сложная - Колесник

В то же время на левом берегу Киева сейчас работают 42 мобильных Пункта оказания помощи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а всего по всей стране сеть пунктов оказания помощи насчитывает около 7 тысяч объектов. Более 730 из них принадлежат подразделениям ГСЧС и размещены на базе пожарно-спасательных частей.

На левом берегу Киева спасатели развернули более 40 мобильных Пунктов помощи

Добавим, что из-за отключения электроэнергии наблюдаются проблемы с водоснабжением. В частности, в Ирпене Киевской области планировалось подавать воду по графикам. Премьер-министр Юлия Свириденко вмешалась в ситуацию, поручив максимально оперативно восстановить нормальное водоснабжение в Ирпене без графиков. По ее словам, "ресурс на восстановление есть, соответствующее оборудование для резервного энергообеспечения тоже в Ирпень отправлено".

Ресурс есть: премьер поручила восстановить водоснабжение в Ирпене без графиков

Впоследствии в городе отменили временные графики подачи воды.

В то же время, украинцы уже давно доказали, что не боятся ни Путина, ни длительных отключений. Так, в соцсети Threads пользователь с ником kseerl опубликовал фото со столичного ЖК "Патриотика", где жители устроили пикник посреди детской площадки.

"Левый берег, соседи устроили пикник с шашлыком, потому что нет света и особо нечего делать", - говорится в сообщении.