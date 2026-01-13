$43.260.18
19:36 • 284 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения света
Эксклюзив
17:19
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
14:15
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
14:07
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документации
13 января, 08:22
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – Зеленский
Эксклюзив
12 января, 17:49
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Графики отключений электроэнергии
Аварийные отключения света после ночной атаки рф на Киевскую область в трех районах - ОВА 13 января, 09:49
Бойцы "Птиц Мадяра" нанесли чувствительные потери рф на Донбассе: уничтожен склад и еще несколько объектов 13 января, 09:50
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист Нацбанка 13 января, 10:02
Удар рф по почтовому терминалу Харькова 13 января: озвучены имена погибших сотрудников 14:28
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix 15:09
публикации
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения света 19:36
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документации
Эксклюзив
13 января, 12:46
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист Нацбанка 13 января, 10:02
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы 12 января, 10:30
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Виталий Кличко
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Иран
Европа
УНН Lite
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix 15:09
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом Каулитцем 12 января, 00:45
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта 11 января, 23:46
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленной 10 января, 15:04
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременности 10 января, 13:08
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Отопление
Фильм

Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения света

Киев • УНН

 • 278 просмотра

9 января Россия совершила массированную атаку на Киев и область, вызвав перебои с электро-, водо- и теплоснабжением. В столице действуют экстренные отключения, а восстановительные работы продолжаются в сложных условиях.

Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения света

В пятницу, 9 января, Россия совершила очередную масштабную комбинированную атаку по Украине, в частности по Киеву и области, из-за чего жители региона до сих пор ощущают на себе последствия. В столице фиксируют перебои с электро-, водо- и теплоснабжением, действуют экстренные отключения, а восстановительные работы продолжаются в сложных условиях, пишет УНН. 

В пятницу, 9 января, Россия наносит очередной массированный удар по Украине, в частности Киеву. По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры с применением ударных БпЛА, ракет морского и наземного базирования.

Всего же враг использовал 278 воздушных средств, из которых 36 ракет: 

  • 13 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пусков – Брянская обл. – РФ);
    • 22 крылатых ракет “Калибр” (из акватории Черного моря);
      • 1 баллистическая ракета средней дальности (с полигона Капустин Яр, Астраханской обл. - РФ).

        Тогда же премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в Киеве в отдельных районах есть перебои с электро- и водоснабжением из-за повреждений подстанций, линий и объектов генерации. 

        По ее словам, враг целенаправленно атаковал районные котельные.

        Мэр Киева Виталий Кличко назвал атаку "самой болезненной" для критической инфраструктуры Киева и призвал киевлян, если есть возможность, временно выехать из города. 

        Также нардеп Богдан Кицак заявил, что в случае распространенных отключений сети целых жилых кварталов могут "взорваться", из-за чего придется эвакуировать горожан. 

        "Самая болезненная" атака рф с половиной высоток без тепла, перебоями со светом и водой: Кличко посоветовал киевлянам по возможности уехать за город09.01.26, 12:19 • 13340 просмотров

        К слову, к призыву Кличко прислушался народный депутат Жан Беленюк, который на следующий день опубликовал фото из Буковеля с подписью: "Мэр сказал выехать из Киева. Кто мы такие, чтобы не послушаться?".

        Российские удары нанесли значительный ущерб энергосистеме Украины. В частности, на Киевщине в Бориспольском и Броварском районах до сих пор действуют экстренные отключения электроэнергии. 

        Проблемы энергетикам также создает непогода, из-за чего специалисты не могут быстро восстановить электроснабжение. 

        Также 9 января в столице в результате повреждений критической инфраструктуры в домах начали сливать воду из внутридомовых систем. В КГГА тогда это называли стандартным техническим мероприятием при минусовой температуре, что не означало длительное отсутствие тепла. 

        Отметим, что в сети начали появляться фото, на которых жители столичных домов жалуются на лопнувшие трубы из-за несвоевременного слива воды из системы. 

        В Киеве сливали воду из домов после атаки рф, но это стандартная мера и не означает длительного отсутствия тепла - КГГА09.01.26, 14:38 • 4437 просмотров

        Из-за длительного отсутствия электроэнергии в Киеве сообщалось о закрытии крупных супермаркетов в столице, в частности таких, как "Сильпо", "Аврора", "АТБ". Предварительно, из-за длительных отключений света - генераторы не выдерживают нагрузки. 

        Сети "Аврора", NOVUS и "Fozzy Group" подтвердили временные трудности, тогда как "АТБ-Маркет" опровергает информацию о массовых закрытиях.

        В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях12.01.26, 19:49 • 37249 просмотров

        Кроме того, из-за длительных отключений света народные депутаты вынуждены работать в холодных помещениях Рады. 

        Сейчас сложная ситуация с отоплением по всей стране. У многих людей тепло отсутствует уже несколько суток, и это гораздо более серьезная проблема, чем условия в административных зданиях. В Верховной Раде сегодня во время заседания было прохладно, так же низкая температура и в зданиях комитетов

        - сказала в комментарии УНН народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Оксана Дмитриева.

        Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы13.01.26, 16:07 • 16106 просмотров

        По состоянию на сегодня ситуация в энергетике остается сложной, а прогнозы на данный момент отсутствуют из-за продолжающихся аварийно-восстановительных работ. Возвращение к почасовым отключениям произойдет после их завершения.

        Ситуация с энергоснабжением сейчас сложная - Колесник13.01.26, 16:56 • 2016 просмотров

        В то же время на левом берегу Киева сейчас работают 42 мобильных Пункта оказания помощи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а всего по всей стране сеть пунктов оказания помощи насчитывает около 7 тысяч объектов. Более 730 из них принадлежат подразделениям ГСЧС и размещены на базе пожарно-спасательных частей.

        На левом берегу Киева спасатели развернули более 40 мобильных Пунктов помощи13.01.26, 17:54 • 1896 просмотров

        Добавим, что из-за отключения электроэнергии наблюдаются проблемы с водоснабжением. В частности, в Ирпене Киевской области планировалось подавать воду по графикам. Премьер-министр Юлия Свириденко вмешалась в ситуацию, поручив максимально оперативно восстановить нормальное водоснабжение в Ирпене без графиков. По ее словам, "ресурс на восстановление есть, соответствующее оборудование для резервного энергообеспечения тоже в Ирпень отправлено". 

        Ресурс есть: премьер поручила восстановить водоснабжение в Ирпене без графиков13.01.26, 18:30 • 1790 просмотров

        Впоследствии в городе отменили временные графики подачи воды. 

        В то же время, украинцы уже давно доказали, что не боятся ни Путина, ни длительных отключений. Так, в соцсети Threads пользователь с ником kseerl опубликовал фото со столичного ЖК "Патриотика", где жители устроили пикник посреди детской площадки. 

        "Левый берег, соседи устроили пикник с шашлыком, потому что нет света и особо нечего делать", - говорится в сообщении. 

        Павел Башинский

        Война в УкраинеКиевпубликации
        Энергетика
        Отопление
        Социальная сеть
        Война в Украине
        Отключение света
        Блэкаут
        Электроэнергия
        Броварской район
        Брянская область
        «Калибр» (семейство ракет)
        Юлия Свириденко
        Киевская городская государственная администрация
        Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
        Верховная Рада
        Военно-воздушные силы Украины
        Ракетная система С-400
        9К720 Искандер
        Виталий Кличко
        Черное море
        Украина
        Киев