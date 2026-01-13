Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы

В сети распространяется информация о том, что из-за отсутствия отопления народные депутаты вынуждены проводить заседания комитетов в куртках и пальто. О том, действительно ли в помещении Рады низкая температура воздуха, рассказала в комментарии УНН народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Оксана Дмитриева.

Сейчас сложная ситуация с отоплением по всей стране. У многих людей тепло отсутствует уже несколько суток, и это гораздо более серьезная проблема, чем условия в административных зданиях. В Верховной Раде сегодня во время заседания было прохладно, так же низкая температура и в зданиях комитетов

Также она подчеркнула, что депутаты работают в тех же условиях, что и другие граждане.

Но мы все работаем в тех же условиях, что и страна. Главное сейчас - сосредоточиться на поддержке людей и стабилизации ситуации с теплоснабжением там, где это наиболее критично