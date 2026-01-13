Україна нарощує імпорт електроенергії - Свириденко
Київ • УНН
Прем'єрка Юлія Свириденко заявила про відновлення генерації та нарощування імпорту електроенергії. Ворожі атаки та погодні умови створюють додаткове навантаження на систему.
Прем'єрка Юлія Свириденко заявила, що в Україні не тільки працюють над якнайшвидшим відновленням генерації та паралельно нарощуємо імпорт електроенергії, передає УНН.
Працюємо над якнайшвидшим відновленням генерації та паралельно нарощуємо імпорт електроенергії. Роботи на всіх енергообʼєктах тривають. Дякую всім службам, енергетикам у ремонтних бригадах
За її словами, ворожі атаки, низькі температури та обледеніння мереж створюють додаткове навантаження на систему.
Просимо поставитися із розумінням і подбати про ощадливе використання електроенергії
У Києві та 7 областях знеструмлення після нової атаки рф на енергетику, є вимушені відключення - Міненерго13.01.26, 10:40 • 2518 переглядiв