Україна нарощує імпорт електроенергії - Свириденко

$43.260.18
50.530.38
ukenru
Ексклюзив
14:15 • 24 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07 • 212 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
12:46 • 7708 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
08:22 • 12754 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 17533 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 29467 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 46613 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 35346 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 33686 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 56721 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Популярнi новини
Удар по передмістю Харкова: кількість загиблих зросла до 4 людей13 січня, 04:49 • 4572 перегляди
Трамп схиляється до ударів по Ірану, але поки що залишає дипломатичні можливості відкритими - Axios13 січня, 05:14 • 7840 перегляди
рф продовжує втрачати позиції в Центральній Азії - ЦПД13 січня, 05:44 • 6114 перегляди
Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ13 січня, 08:16 • 15397 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 14667 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
12:46 • 7708 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 56721 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 51367 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 57205 перегляди
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Київська область
Донецька область
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 42847 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 37496 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 42749 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 44566 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 100690 перегляди
Техніка
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Соціальна мережа
Шахед-136

Україна нарощує імпорт електроенергії - Свириденко

Київ • УНН

 • 604 перегляди

Прем'єрка Юлія Свириденко заявила про відновлення генерації та нарощування імпорту електроенергії. Ворожі атаки та погодні умови створюють додаткове навантаження на систему.

Україна нарощує імпорт електроенергії - Свириденко

Прем'єрка Юлія Свириденко заявила, що в Україні не тільки працюють над якнайшвидшим відновленням генерації та паралельно нарощуємо імпорт електроенергії, передає УНН.

Працюємо над якнайшвидшим відновленням генерації та паралельно нарощуємо імпорт електроенергії. Роботи на всіх енергообʼєктах тривають. Дякую всім службам, енергетикам у ремонтних бригадах 

- повідомила Свириденко.

За її словами, ворожі атаки, низькі температури та обледеніння мереж створюють додаткове навантаження на систему.

Просимо поставитися із розумінням і подбати про ощадливе використання електроенергії 

- резюмувала прем'єрка.

У Києві та 7 областях знеструмлення після нової атаки рф на енергетику, є вимушені відключення - Міненерго13.01.26, 10:40 • 2518 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Юлія Свириденко
Україна