У Києві та 7 областях знеструмлення після нової атаки рф на енергетику, є вимушені відключення - Міненерго
Київ • УНН
Через чергову масовану ракетно-дронову атаку рф знеструмлено споживачів у Києві та 7 областях. Введено аварійні відключення та мережеві обмеження.
Через нову атаку росії на енергетику України є знеструмлення у Києві та 7 областях, аварійні відключення та/або вимушені обмеження - у Києві, Дніпрі та двох областях, від негоди перебої зі світлом у двох областях, повідомили у Міненерго у вівторок, пише УНН.
Ворожі обстріли
"Вночі росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру низки регіонів України. Внаслідок обстрілів на ранок знеструмлені споживачі у місті Київ, Київській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях", - повідомили у Міненерго.
Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Відновлення електропостачання потребує часу, зазначили у міністерстві.
Негода
"Через несприятливі погодні умови знеструмлені 17 населених пунктів у Чернігівській та Закарпатській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених мереж", - сказано у повідомленні.
Графіки та аварійні відключення
"Наразі в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень. У Києві та Київській області застосовуються аварійні знеструмлення. На їхню тривалість може впливати суттєве зниження температури повітря", - зазначили у Міненерго.
І додали: "Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену обстрілами, оператори систем розподілу у Києві та Київській області, в Одеській області та у місті Дніпро вимушено застосовують мережеві обмеження". Раніше опубліковані графіки погодинних відключень у цих регіонах тимчасово не діють. Системні обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації.
"Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах. Саме там ситуація є найскладнішою через постійні обстріли", - зауважили у Міненерго.
Заступник міністра енергетики Олександр Вʼязовченко наголосив, що Україна "переживає одну з найскладніших зим за часи незалежності, та закликав українців у ці важкі дні підтримувати одне одного, ділитися теплом і світлом з тими, кому складніше, допомагати літнім людям, дітям, сусідам і тваринам, а також ощадливо споживати електроенергію у години, коли вона є".
