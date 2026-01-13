$43.260.18
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
07:21 • 3730 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 19614 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 34777 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 25825 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 26734 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 42186 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 21181 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 22252 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 47811 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
У Києві та 7 областях знеструмлення після нової атаки рф на енергетику, є вимушені відключення - Міненерго

Київ • УНН

 • 344 перегляди

Через чергову масовану ракетно-дронову атаку рф знеструмлено споживачів у Києві та 7 областях. Введено аварійні відключення та мережеві обмеження.

У Києві та 7 областях знеструмлення після нової атаки рф на енергетику, є вимушені відключення - Міненерго

Через нову атаку росії на енергетику України є знеструмлення у Києві та 7 областях, аварійні відключення та/або вимушені обмеження - у Києві, Дніпрі та двох областях, від негоди перебої зі світлом у двох областях, повідомили у Міненерго у вівторок, пише УНН.

Ворожі обстріли

"Вночі росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру низки регіонів України. Внаслідок обстрілів на ранок знеструмлені споживачі у місті Київ, Київській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях", - повідомили у Міненерго.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Відновлення електропостачання потребує часу, зазначили у міністерстві.

Негода

"Через несприятливі погодні умови знеструмлені 17 населених пунктів у Чернігівській та Закарпатській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених мереж", - сказано у повідомленні.

Графіки та аварійні відключення

"Наразі в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень. У Києві та Київській області застосовуються аварійні знеструмлення. На їхню тривалість може впливати суттєве зниження температури повітря", - зазначили у Міненерго.

І додали: "Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену обстрілами, оператори систем розподілу у Києві та Київській області, в Одеській області та у місті Дніпро вимушено застосовують мережеві обмеження". Раніше опубліковані графіки погодинних відключень у цих регіонах тимчасово не діють. Системні обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації.

"Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах. Саме там ситуація є найскладнішою через постійні обстріли", - зауважили у Міненерго.

Заступник міністра енергетики Олександр Вʼязовченко наголосив, що Україна "переживає одну з найскладніших зим за часи незалежності, та закликав українців у ці важкі дні підтримувати одне одного, ділитися теплом і світлом з тими, кому складніше, допомагати літнім людям, дітям, сусідам і тваринам, а також ощадливо споживати електроенергію у години, коли вона є".

росія більшу ставку робить на зиму та балістику, а не на дипломатію та домовленості з Трампом - Зеленський08.01.26, 21:02 • 5617 переглядiв

Юлія Шрамко

