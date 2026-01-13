В Киеве и 7 областях обесточивания после новой атаки рф на энергетику, есть вынужденные отключения - Минэнерго
Киев • УНН
Из-за очередной массированной ракетно-дроновой атаки рф обесточены потребители в Киеве и 7 областях. Введены аварийные отключения и сетевые ограничения.
Из-за новой атаки россии на энергетику Украины обесточены Киев и 7 областей, аварийные отключения и/или вынужденные ограничения – в Киеве, Днепре и двух областях, из-за непогоды перебои со светом в двух областях, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.
Вражеские обстрелы
"Ночью россия совершила очередную массированную ракетно-дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру ряда регионов Украины. В результате обстрелов на утро обесточены потребители в городе Киев, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях", - сообщили в Минэнерго.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Восстановление электроснабжения требует времени, отметили в министерстве.
Непогода
"Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 17 населенных пунктов в Черниговской и Закарпатской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных сетей", - говорится в сообщении.
Графики и аварийные отключения
"Сейчас во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений. В Киеве и Киевской области применяются аварийные обесточивания. На их продолжительность может влиять существенное снижение температуры воздуха", - отметили в Минэнерго.
И добавили: "Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной обстрелами, операторы систем распределения в Киеве и Киевской области, в Одесской области и в городе Днепр вынужденно применяют сетевые ограничения". Ранее опубликованные графики почасовых отключений в этих регионах временно не действуют. Системные ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации.
"Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Именно там ситуация является самой сложной из-за постоянных обстрелов", - отметили в Минэнерго.
Заместитель министра энергетики Александр Вязовченко подчеркнул, что Украина "переживает одну из самых сложных зим за время независимости, и призвал украинцев в эти трудные дни поддерживать друг друга, делиться теплом и светом с теми, кому сложнее, помогать пожилым людям, детям, соседям и животным, а также экономно потреблять электроэнергию в часы, когда она есть".
