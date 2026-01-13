В Киеве и 7 областях обесточивания после новой атаки рф на энергетику, есть вынужденные отключения - Минэнерго

$43.260.18
50.530.38
ukenru
08:22 • 1906 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
07:21 • 4344 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 20101 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 35618 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 26601 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 27428 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 43476 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 21426 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 22416 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 48564 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−11°
1.6м/с
81%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ночные взрывы в Киеве: россияне атакуют столицу баллистическими ракетами12 января, 23:25 • 15407 просмотра
В результате вражеских ударов по пригороду Харькова погиб человек - ОВА12 января, 23:43 • 5050 просмотра
Британия нашла основания для захвата сотен нефтяных танкеров теневого флота РФ - The Times13 января, 00:16 • 5974 просмотра
Удары по пригороду Харькова: число жертв возросло13 января, 00:39 • 17082 просмотра
Британия не отправит войска в Украину без гарантий их безопасности - главнокомандующий ВС13 января, 02:17 • 12447 просмотра
публикации
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 43476 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 42366 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 48564 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 44488 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 48956 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Венесуэла
Иран
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 37702 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 33072 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 38624 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 40608 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 96723 просмотра
Актуальное
Техника
9К720 Искандер
Шахед-136
Отопление
Ракетная система С-300

В Киеве и 7 областях обесточивания после новой атаки рф на энергетику, есть вынужденные отключения - Минэнерго

Киев • УНН

 • 574 просмотра

Из-за очередной массированной ракетно-дроновой атаки рф обесточены потребители в Киеве и 7 областях. Введены аварийные отключения и сетевые ограничения.

В Киеве и 7 областях обесточивания после новой атаки рф на энергетику, есть вынужденные отключения - Минэнерго

Из-за новой атаки россии на энергетику Украины обесточены Киев и 7 областей, аварийные отключения и/или вынужденные ограничения – в Киеве, Днепре и двух областях, из-за непогоды перебои со светом в двух областях, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.

Вражеские обстрелы

"Ночью россия совершила очередную массированную ракетно-дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру ряда регионов Украины. В результате обстрелов на утро обесточены потребители в городе Киев, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях", - сообщили в Минэнерго.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Восстановление электроснабжения требует времени, отметили в министерстве.

Непогода

"Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 17 населенных пунктов в Черниговской и Закарпатской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных сетей", - говорится в сообщении.

Графики и аварийные отключения

"Сейчас во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений. В Киеве и Киевской области применяются аварийные обесточивания. На их продолжительность может влиять существенное снижение температуры воздуха", - отметили в Минэнерго.

И добавили: "Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной обстрелами, операторы систем распределения в Киеве и Киевской области, в Одесской области и в городе Днепр вынужденно применяют сетевые ограничения". Ранее опубликованные графики почасовых отключений в этих регионах временно не действуют. Системные ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации.

"Долгосрочно обесточенными в результате боевых действий остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Именно там ситуация является самой сложной из-за постоянных обстрелов", - отметили в Минэнерго.

Заместитель министра энергетики Александр Вязовченко подчеркнул, что Украина "переживает одну из самых сложных зим за время независимости, и призвал украинцев в эти трудные дни поддерживать друг друга, делиться теплом и светом с теми, кому сложнее, помогать пожилым людям, детям, соседям и животным, а также экономно потреблять электроэнергию в часы, когда она есть".

россия большую ставку делает на зиму и баллистику, а не на дипломатию и договоренности с Трампом - Зеленский08.01.26, 21:02 • 5617 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиевКиевская область
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Донецкая область
Харьковская область
Одесская область
Закарпатская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Днепр
Министерство энергетики Украины
Черниговская область
Украина
Киев