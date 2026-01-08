росія більшу ставку робить на зиму та балістику, а не на дипломатію та домовленості з Трампом - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що росія більше покладається на балістику для ударів по українській енергетиці, ніж на дипломатичні переговори. Він наголосив на необхідності тиску на росію та підтримки України.
росія більшу ставку робить на балістику проти нашої енергетики, а не на роботу з Америкою та домовленості з Президентом Трампом. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Зараз росія більшу ставку робить на зиму, ніж на дипломатію, на балістику проти нашої енергетики, а не на роботу з Америкою та домовленості з Президентом Трампом
За його словами, "це треба змінювати, і змінювати саме тиском на росію та підтримкою України".
Дякую всім, хто сприймає ситуацію саме так. Дякую всім, хто з нами, хто з нашим народом, хто з Україною. Дякую всім, хто допомагає нашим людям
