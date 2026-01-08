$42.720.15
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
14:11 • 13952 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
13:58 • 18356 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
13:48 • 23689 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
13:23 • 17312 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 14577 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 12329 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 17415 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 13479 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 50870 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
росія більшу ставку робить на зиму та балістику, а не на дипломатію та домовленості з Трампом - Зеленський

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Президент Зеленський заявив, що росія більше покладається на балістику для ударів по українській енергетиці, ніж на дипломатичні переговори. Він наголосив на необхідності тиску на росію та підтримки України.

росія більшу ставку робить на зиму та балістику, а не на дипломатію та домовленості з Трампом - Зеленський

росія більшу ставку робить на балістику проти нашої енергетики, а не на роботу з Америкою та домовленості з Президентом Трампом. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Зараз росія більшу ставку робить на зиму, ніж на дипломатію, на балістику проти нашої енергетики, а не на роботу з Америкою та домовленості з Президентом Трампом 

- повідомив Зеленський.

За його словами, "це треба змінювати, і змінювати саме тиском на росію та підтримкою України".

Дякую всім, хто сприймає ситуацію саме так. Дякую всім, хто з нами, хто з нашим народом, хто з Україною. Дякую всім, хто допомагає нашим людям 

- наголосив Зеленський.

рф вдарила "Іскандерами" по багатоквартиних будинках у Кривому Розі - Вілкул08.01.26, 17:54 • 2964 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
