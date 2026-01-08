росія більшу ставку робить на зиму та балістику, а не на дипломатію та домовленості з Трампом - Зеленський

росія більшу ставку робить на балістику проти нашої енергетики, а не на роботу з Америкою та домовленості з Президентом Трампом. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Зараз росія більшу ставку робить на зиму, ніж на дипломатію, на балістику проти нашої енергетики, а не на роботу з Америкою та домовленості з Президентом Трампом - повідомив Зеленський.

За його словами, "це треба змінювати, і змінювати саме тиском на росію та підтримкою України".

Дякую всім, хто сприймає ситуацію саме так. Дякую всім, хто з нами, хто з нашим народом, хто з Україною. Дякую всім, хто допомагає нашим людям - наголосив Зеленський.

рф вдарила "Іскандерами" по багатоквартиних будинках у Кривому Розі - Вілкул