Украина наращивает импорт электроэнергии - Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в Украине не только работают над скорейшим восстановлением генерации и параллельно наращивают импорт электроэнергии, передает УНН.

Работаем над скорейшим восстановлением генерации и параллельно наращиваем импорт электроэнергии. Работы на всех энергообъектах продолжаются. Спасибо всем службам, энергетикам в ремонтных бригадах