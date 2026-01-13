$43.260.18
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украина наращивает импорт электроэнергии - Свириденко

Киев • УНН

 • 984 просмотра

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила о возобновлении генерации и наращивании импорта электроэнергии. Вражеские атаки и погодные условия создают дополнительную нагрузку на систему.

Украина наращивает импорт электроэнергии - Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в Украине не только работают над скорейшим восстановлением генерации и параллельно наращивают импорт электроэнергии, передает УНН.

Работаем над скорейшим восстановлением генерации и параллельно наращиваем импорт электроэнергии. Работы на всех энергообъектах продолжаются. Спасибо всем службам, энергетикам в ремонтных бригадах

- сообщила Свириденко.

По ее словам, вражеские атаки, низкие температуры и обледенение сетей создают дополнительную нагрузку на систему.

Просим отнестись с пониманием и позаботиться об экономном использовании электроэнергии

- резюмировала премьер-министр.

Антонина Туманова

