Украина наращивает импорт электроэнергии - Свириденко
Киев • УНН
Премьер-министр Юлия Свириденко заявила о возобновлении генерации и наращивании импорта электроэнергии. Вражеские атаки и погодные условия создают дополнительную нагрузку на систему.
Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в Украине не только работают над скорейшим восстановлением генерации и параллельно наращивают импорт электроэнергии, передает УНН.
Работаем над скорейшим восстановлением генерации и параллельно наращиваем импорт электроэнергии. Работы на всех энергообъектах продолжаются. Спасибо всем службам, энергетикам в ремонтных бригадах
По ее словам, вражеские атаки, низкие температуры и обледенение сетей создают дополнительную нагрузку на систему.
Просим отнестись с пониманием и позаботиться об экономном использовании электроэнергии
В Киеве и 7 областях обесточивания после новой атаки рф на энергетику, есть вынужденные отключения - Минэнерго13.01.26, 10:40 • 2572 просмотра