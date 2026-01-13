Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Київ • УНН
Народні депутати змушені працювати в холодних приміщеннях Ради. Заступник голови комітету ВР Оксана Дмитрієва підтвердила низьку температуру під час засідань.
У мережі поширюється інформація про те, що через відсутність опалення народні депутати змушені проводити засідання комітетів у куртках та пальтах. Про те, чи дійсно у приміщенні Ради низька температура повітря, розповіла у коментарі УНН народна депутатка, заступник голови комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації Оксана Дмитрієва.
Деталі
Зараз складна ситуація з опаленням по всій країні. У багатьох людей тепло відсутнє вже кілька діб, і це набагато серйозніша проблема, ніж умови в адміністративних будівлях. У Верховній Раді сьогодні під час засідання було прохолодно, так само низька температура і в будівлях комітетів
Також вона підкреслила, що депутати працюють у тих самих умовах, що й інші громадяни.
Але ми всі працюємо в тих самих умовах, що й країна. Головне зараз - зосереджуватися на підтримці людей і стабілізації ситуації з теплопостачанням там, де це найбільш критично
