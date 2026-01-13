$43.260.18
14:07 • 122 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
12:46 • 7396 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
08:22 • 12643 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 17421 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 29367 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 46525 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 35296 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 33655 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 56623 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 23072 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Удар по передмістю Харкова: кількість загиблих зросла до 4 людей13 січня, 04:49 • 4278 перегляди
Трамп схиляється до ударів по Ірану, але поки що залишає дипломатичні можливості відкритими - Axios13 січня, 05:14 • 7492 перегляди
рф продовжує втрачати позиції в Центральній Азії - ЦПД13 січня, 05:44 • 5770 перегляди
Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ08:16 • 15219 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 14343 перегляди
Публікації
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
12:46 • 7396 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 14523 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 56623 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 51283 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 57122 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Київська область
Донецька область
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 42810 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 37464 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 42723 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 44538 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 100665 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Соціальна мережа
Шахед-136

Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Народні депутати змушені працювати в холодних приміщеннях Ради. Заступник голови комітету ВР Оксана Дмитрієва підтвердила низьку температуру під час засідань.

Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи

У мережі поширюється інформація про те, що через відсутність опалення народні депутати змушені проводити засідання комітетів у куртках та пальтах. Про те, чи дійсно у приміщенні Ради низька температура повітря, розповіла у коментарі УНН народна депутатка, заступник голови комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації Оксана Дмитрієва.

Деталі

Зараз складна ситуація з опаленням по всій країні. У багатьох людей тепло відсутнє вже кілька діб, і це набагато серйозніша проблема, ніж умови в адміністративних будівлях. У Верховній Раді сьогодні під час засідання було прохолодно, так само низька температура і в будівлях комітетів

 - каже Дмитрієва.

Також вона підкреслила, що депутати працюють у тих самих умовах, що й інші громадяни.

Але ми всі працюємо в тих самих умовах, що й країна. Головне зараз - зосереджуватися на підтримці людей і стабілізації ситуації з теплопостачанням там, де це найбільш критично

- наголосила посадовця.

Нагадаємо

Прем'єрка Юлія Свириденко заявила про відновлення генерації та нарощування імпорту електроенергії. Ворожі атаки та погодні умови створюють додаткове навантаження на систему.

Алла Кіосак

СуспільствоПолітика
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Верховна Рада України
Україна