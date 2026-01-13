В Ірпені скасували графіки подачі води
Київ • УНН
В Ірпені Київської області скасували тимчасові графіки подачі води, запроваджені через відсутність електроенергії. Подача води здійснюється у штатному режимі завдяки відновленню електропостачання та роботі фахівців.
В Ірпені Київської області скасували тимчасові графіки подачі води, які запроваджували через відсутність електроенергії. Про це повідомляє КП "Ірпіньводоканал", пише УНН.
Завдяки поступовому відновленню електропостачання в області та оперативним діям фахівців КП "Ірпіньводоканал", роботу обладнання наразі вдалося стабілізувати
У комунальному підприємстві зазначили, що роботу водопровідного обладнання вдалося стабілізувати завдяки поступовому відновленню електропостачання в регіоні. Наразі подача води для мешканців міста здійснюється у штатному режимі без обмежень.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що в Ірпені тимчасово подаватимуть воду за графіком з 06:00 до 09:00 та з 18:00 до 21:30. Це пов'язано з відсутністю електропостачання.
Прем'єрка Юлія Свириденко доручила максимально оперативно відновити нормальне водопостачання в Ірпені без графіків. Ресурс та обладнання для резервного енергозабезпечення вже відправлені.