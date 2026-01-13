В Ірпені скасували графіки подачі води

$43.260.18
Ексклюзив
17:19 • 740 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
14:15 • 8512 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07 • 12727 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
12:46 • 19894 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 19193 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 23633 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 32000 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 48809 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 36558 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 34225 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Популярнi новини
Дніпропетровщина постраждала від атаки рф 13 січня: є поранені та пошкодження інфраструктуриPhoto13 січня, 08:04 • 3476 перегляди
Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ13 січня, 08:16 • 21166 перегляди
Заворушення в Ірані: 648 загиблих, тисячі поранених та понад 10 000 заарештованих13 січня, 08:33 • 3904 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 25042 перегляди
Удар рф по поштовому терміналу Харкова 13 січня: озвучені імена загиблих працівниківPhoto14:28 • 8818 перегляди
Публікації
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
12:46 • 19881 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 25108 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 61678 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 56329 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 61571 перегляди
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix15:09 • 2256 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 45486 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 39829 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 44948 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 46703 перегляди
В Ірпені скасували графіки подачі води

Київ • УНН

 • 72 перегляди

В Ірпені Київської області скасували тимчасові графіки подачі води, запроваджені через відсутність електроенергії. Подача води здійснюється у штатному режимі завдяки відновленню електропостачання та роботі фахівців.

В Ірпені скасували графіки подачі води

В Ірпені Київської області скасували тимчасові графіки подачі води, які запроваджували через відсутність електроенергії. Про це повідомляє КП "Ірпіньводоканал", пише УНН.

Завдяки поступовому відновленню електропостачання в області та оперативним діям фахівців КП "Ірпіньводоканал", роботу обладнання наразі вдалося стабілізувати

- йдеться у повідомленні.

У комунальному підприємстві зазначили, що роботу водопровідного обладнання вдалося стабілізувати завдяки поступовому відновленню електропостачання в регіоні. Наразі подача води для мешканців міста здійснюється у штатному режимі без обмежень.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що в Ірпені тимчасово подаватимуть воду за графіком з 06:00 до 09:00 та з 18:00 до 21:30. Це пов'язано з відсутністю електропостачання.

Прем'єрка Юлія Свириденко доручила максимально оперативно відновити нормальне водопостачання в Ірпені без графіків. Ресурс та обладнання для резервного енергозабезпечення вже відправлені.

Ольга Розгон

