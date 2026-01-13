В Ирпене отменили графики подачи воды

В Ирпене Киевской области отменили временные графики подачи воды, введенные из-за отсутствия электроэнергии. Подача воды осуществляется в штатном режиме благодаря восстановлению электроснабжения и работе специалистов.

В Ирпене Киевской области отменили временные графики подачи воды, которые вводили из-за отсутствия электроэнергии. Об этом сообщает КП "Ирпеньводоканал", пишет УНН. Благодаря постепенному восстановлению электроснабжения в области и оперативным действиям специалистов КП "Ирпеньводоканал", работу оборудования сейчас удалось стабилизировать - говорится в сообщении. В коммунальном предприятии отметили, что работу водопроводного оборудования удалось стабилизировать благодаря постепенному восстановлению электроснабжения в регионе. Сейчас подача воды для жителей города осуществляется в штатном режиме без ограничений. Напомним Ранее сообщалось, что в Ирпене временно будут подавать воду по графику с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:30. Это связано с отсутствием электроснабжения. Премьер-министр Юлия Свириденко поручила максимально оперативно восстановить нормальное водоснабжение в Ирпене без графиков. Ресурс и оборудование для резервного энергообеспечения уже отправлены.