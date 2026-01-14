$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
16:42 • 152 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14:56 • 4074 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14:35 • 8744 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
13:56 • 10018 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
13:18 • 11311 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
13:16 • 11080 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
12:53 • 14962 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
12:25 • 10026 просмотра
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
12:14 • 11023 просмотра
Умер народный депутат от "Слуги народа" и экс-сценарист Студии "Квартал 95" Александр Кабанов
11:08 • 5892 просмотра
Кабмин усиливает контроль над ценами на лекарства: введены еженедельные отчеты и штрафы за нарушения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−11°
1.1м/с
82%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
На фронте за сутки произошло 141 боевое столкновение, уничтожено много техники и военных врага - ГенштабPhoto14 января, 06:53 • 15373 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 34526 просмотра
В Киеве произошел взрыв в квартире, есть пострадавшийVideo14 января, 07:43 • 21015 просмотра
ГУР выявило 50 иностранных станков, работающих на российский ВПК14 января, 09:19 • 17012 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo11:32 • 18552 просмотра
публикации
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
12:53 • 14962 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo11:32 • 18574 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 34551 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 49135 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 62497 просмотра
Актуальные люди
Михаил Федоров
Юлия Тимошенко
Денис Шмыгаль
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львовская область
Сомали
Афганистан
Реклама
УНН Lite
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 23808 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 58502 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 51180 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 55890 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 57249 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Бильд

Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал о последствиях промерзания многоквартирных домов и процессе их восстановления. Промерзание поражает тепловые и водопроводные сети, что делает здание непригодным для эксплуатации и требует масштабных ремонтных работ.

Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями

Промерзание многоквартирных домов зимой приводит к серьезным техническим повреждениям здания, которое впоследствии может даже стать непригодным для эксплуатации. Подробнее о последствиях промерзания домов и как происходит их восстановление - рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, передает УНН.

Детали

Промерзание, прежде всего, поражает тепловые и водопроводные сети, которые обеспечивают жизнедеятельность дома, говорит эксперт. Из-за этого здание фактически выходит из эксплуатации, а для возвращения дома в нормальное состояние требуются масштабные ремонтные работы.

При замерзании тепловых сетей многоквартирный дом теряет свою жизнедеятельность. Тепловые сети, водопроводные сети – они отвечают за систему жизнедеятельности и фактически они теряются. В этих домах нельзя жить и нужно проводить капитальные ремонты 

– пояснил Попенко.

А объем восстановительных работ зависит от того, что именно было повреждено. Кроме того, по словам эксперта, по сети распространяются фото, где видны разорванные батареи.

На левом берегу Киева спасатели развернули более 40 мобильных Пунктов помощи13.01.26, 17:54 • 3496 просмотров

Если разорваны батареи, то необходимо будет менять все батареи в квартирах,  заменять все тепловые сети в коридорах. Это зависит от того, насколько дом пострадал и какой фронт работ нужен, чтобы вернуть системы к жизнедеятельности 

– отметил эксперт.

Также, он подчеркнул, что проблемы могут возникать и с канализационными сетями, особенно теми, что проходят на этажах, однако точное состояние здания можно определить только после технического аудита. 

Проблемы решаются только после того, как дом пройдет технический аудит. Может быть так, что позамерзало на одном или двух этажах, а все остальные – нормальные. Абсолютно разные истории, и только после технического обследования будет понятен объем работ 

– подчеркнул Попенко.

Отдельную опасность представляет промерзание стен и перекрытий. Олег Попенко говорит, что в Киеве уже фиксировали случаи, когда из-за этого люди теряли имущество.

Влага попадает в плиту, замерзает, плита лопается. Мне писали люди, что лопнуло перекрытие на верхнем этаже и квартиру полностью засыпало снегом. Вы просто теряете имущество из-за того, что своевременно не сделали профилактические работы 

– говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг.

По словам Попенко, сама процедура восстановления домов является длительной. Все решения принимаются через сессии, что затягивает процесс на месяцы.

В Киеве погибла семья из-за работающего в квартире генератора14.01.26, 17:34 • 2484 просмотра

Если выделение средств будет, условно, в марте, то не менее шести-восьми месяцев уйдет на восстановление одного дома. А сколько таких домов - не сообщается 

– подытожил эксперт.

Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения света13.01.26, 21:36 • 49137 просмотров

Напомним

В Киеве в результате повреждений критической инфраструктуры из-за атаки рф значительная часть жилых домов и других зданий осталась без снабжения, и "воду из домовых систем в этих зданиях оперативно слили", но это является стандартным техническим мероприятием при минусовой температуре и не означает длительное отсутствие тепла, указали в КГГА.

Как сообщал УНН, мэр Киева Виталий Кличко созвал комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС из-за сложной ситуации в столице. Около 400 многоэтажных домов остаются без отопления, а энергоснабжение осуществляется по экстренным графикам.

Алла Киосак

ОбществоНедвижимость
Недвижимость
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Виталий Кличко
Киев