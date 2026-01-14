Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями

Промерзание многоквартирных домов зимой приводит к серьезным техническим повреждениям здания, которое впоследствии может даже стать непригодным для эксплуатации. Подробнее о последствиях промерзания домов и как происходит их восстановление - рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, передает УНН.

Промерзание, прежде всего, поражает тепловые и водопроводные сети, которые обеспечивают жизнедеятельность дома, говорит эксперт. Из-за этого здание фактически выходит из эксплуатации, а для возвращения дома в нормальное состояние требуются масштабные ремонтные работы.

При замерзании тепловых сетей многоквартирный дом теряет свою жизнедеятельность. Тепловые сети, водопроводные сети – они отвечают за систему жизнедеятельности и фактически они теряются. В этих домах нельзя жить и нужно проводить капитальные ремонты – пояснил Попенко.

А объем восстановительных работ зависит от того, что именно было повреждено. Кроме того, по словам эксперта, по сети распространяются фото, где видны разорванные батареи.

Если разорваны батареи, то необходимо будет менять все батареи в квартирах, заменять все тепловые сети в коридорах. Это зависит от того, насколько дом пострадал и какой фронт работ нужен, чтобы вернуть системы к жизнедеятельности – отметил эксперт.

Также, он подчеркнул, что проблемы могут возникать и с канализационными сетями, особенно теми, что проходят на этажах, однако точное состояние здания можно определить только после технического аудита.

Проблемы решаются только после того, как дом пройдет технический аудит. Может быть так, что позамерзало на одном или двух этажах, а все остальные – нормальные. Абсолютно разные истории, и только после технического обследования будет понятен объем работ – подчеркнул Попенко.

Отдельную опасность представляет промерзание стен и перекрытий. Олег Попенко говорит, что в Киеве уже фиксировали случаи, когда из-за этого люди теряли имущество.

Влага попадает в плиту, замерзает, плита лопается. Мне писали люди, что лопнуло перекрытие на верхнем этаже и квартиру полностью засыпало снегом. Вы просто теряете имущество из-за того, что своевременно не сделали профилактические работы – говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг.

По словам Попенко, сама процедура восстановления домов является длительной. Все решения принимаются через сессии, что затягивает процесс на месяцы.

Если выделение средств будет, условно, в марте, то не менее шести-восьми месяцев уйдет на восстановление одного дома. А сколько таких домов - не сообщается – подытожил эксперт.

В Киеве в результате повреждений критической инфраструктуры из-за атаки рф значительная часть жилых домов и других зданий осталась без снабжения, и "воду из домовых систем в этих зданиях оперативно слили", но это является стандартным техническим мероприятием при минусовой температуре и не означает длительное отсутствие тепла, указали в КГГА.

Как сообщал УНН, мэр Киева Виталий Кличко созвал комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС из-за сложной ситуации в столице. Около 400 многоэтажных домов остаются без отопления, а энергоснабжение осуществляется по экстренным графикам.