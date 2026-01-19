«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины

В понедельник, 19 января, в швейцарском Давосе стартовал 56-й Всемирный экономический форум, который продлится до 23 января. По словам экспертов, для Украины нынешний форум несколько больше, чем площадка, которая будет определять внешнеэкономический вектор на текущий год. Давос-2026 сейчас не столько об экономике, сколько о войне и безопасности. Это своеобразное дипломатическое поле боя, на котором официальный Киев, США и страны-союзницы в очередной раз будут пытаться остановить боевые действия на территории Украины. Чего ждать Украине от нынешнего глобального экономического форума, разбирались УНН.

Отметим, что лидер государства Владимир Зеленский уже выразил свои надежды относительно Давоса-2026. Он уверен, что именно на форуме страна сможет сделать первый шаг к завершению войны.

"Сейчас работаем над двумя документами. Команда поехала в Соединенные Штаты Америки дорабатывать некоторые материалы, касающиеся гарантий безопасности. Если это будет принято американской стороной, тогда будет возможно подписание во время Давоса", - сказал Зеленский 16 января во время пресс-конференции.

Гарантии безопасности для Украины: чем может завершиться политическая игра Трампа в Давосе

Речь идет об обеспечении надежных международных гарантий безопасности для Украины. Официальный Киев уже завершил работу над проектом двустороннего соглашения с США о гарантиях безопасности и стремится завизировать его на высшем уровне.

Как отметил Президент Украины Владимир Зеленский, украинская сторона фактически подготовила документ и ожидает "личное "да" Дональда Трампа" (то есть политическое одобрение от президента США). Давос выбрали именно той площадкой, где планируют привлечь Трампа к совместной встрече с Зеленским и лидерами стран-союзниц – Германии, Франции, Италии, Великобритании, Канады, а также руководством Еврокомиссии.

Однако неопределенной переменной остается позиция самого Дональда Трампа. Несмотря на усилия команды Зеленского заручиться поддержкой Белого дома, лидер Белого дома в последнее время публично высказывается критически в адрес Киева.

Так, в интервью Reuters он заявил, что, по его мнению, российский президент владимир путин "готов заключить мирное соглашение", тогда как Украина "менее готова". На вопрос, почему мирные переговоры до сих пор не принесли результата, Трамп ответил одним словом – "Зеленский", намекнув на якобы вину украинской стороны.

Эти заявления вызвали мгновенную реакцию официальной москвы: в Кремле согласились с риторикой Трампа, прямо назвав Зеленского главным препятствием для мира.

Официальный Киев, в свою очередь, неоднократно подчеркивал: причина затягивания войны – агрессивные амбиции россии. Как заявил Зеленский, стремление москвы уничтожить Украину доказывает, что ей нужны не соглашения, а продолжение агрессии. Поэтому украинские власти настаивают, что путь к реальному миру лежит не через поспешные договоренности с агрессором, а через укрепление обороны и международной поддержки Украины.

На фоне вышеперечисленного, после Давоса Украина может оказаться перед несколькими новыми развилками сценария:

подписание рамочного соглашения о гарантиях, если лидер США согласится на создание благоприятных и безопасных условий для Украины;

Вашингтон перекладывает основную часть ответственности за окончание войны в Украине на европейских союзников. При этом США дистанцируются от проблемы;

Соединенные Штаты избегают каких-либо обязательств по боевым действиям в Украине, и официальный Киев оказывается в “серой зоне” после возможного перемирия.

Умеров: Украина и США продолжат переговоры уже в Давосе

Экономические "восстановление и процветание" Украины и Давос-2026: какой документ планируют подписать

Украина ожидает, что после завершения Всемирного экономического форума в Давосе сможет "подписать ключевой документ, который будет касаться экономического восстановления и долгосрочного процветания Украины". Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.

По данным издания, речь идет о масштабном соглашении по реконструкции страны объемом около 800 млрд долларов. Ожидается, что подпишут этот документ именно в Давосе, на полях экономического саммита, где традиционно обсуждают глобальные финансовые и инвестиционные инициативы.

Логика официального Киева состоит в том, чтобы поощрить Соединенные Штаты к активной поддержке, предложив взаимовыгодное партнерство.

По словам посла Украины в США Ольги Стефанишиной, работа над этим соглашением продолжается отдельно от подготовки к подписанию соглашения о безопасности. Раскрывать больше деталей о документе дипломат не стала.

Тем временем The Telegraph со ссылкой на собственные источники в политикуме и дипломатических кругах пишет о том, что именно европейские союзники предложили заключить это соглашение в Давосе как нейтральной площадке, и ожидается, что документ подпишут лично Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Документ может охватывать долгосрочные инвестиции США в восстановление разрушенной инфраструктуры, доступ американских компаний к украинским природным ресурсам и проектам развития.

Дональд Трамп, который неоднократно акцентировал на своем бизнес-мышлении, может благосклонно отнестись к таким предложениям украинской стороны. Собственно, администрация Белого дома уже демонстрирует готовность связывать поддержку Украины с экономической выгодой для Америки. Однако остается вопрос: не ограничится ли Вашингтон лишь финансово-инвестиционными проектами, избегая прямых обязательств по безопасности? Иначе говоря, план восстановления не должен стать заменой оборонной поддержки, а лишь ее дополнением.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что украинская делегация перед Давосом работала в Вашингтоне именно над двумя взаимосвязанными пакетами – безопасным и экономическим. Если оба документа будут согласованы, их могут торжественно подписать во время форума или вскоре после него.

Таким образом, в позитивном сценарии, заключение "Соглашения о процветании" даст толчок экономическому возрождению и станет политическим сигналом необратимой поддержки Украины со стороны Запада. Инвестирование американского капитала в украинские проекты создаст дополнительные гарантии, что Вашингтон будет заинтересован в стабильности и безопасности на украинской территории.

Впрочем, следует учитывать и риски: огромные средства от доноров будут поступать только при условии прозрачности и реформ, а также после установления устойчивого мира. Кроме того, чрезмерный акцент на экономике без параллельного укрепления обороноспособности может оказаться недостаточным сдерживающим фактором для россии.

Поэтому задача Киева – убедить партнеров, что восстановление Украины и ее безопасность являются неотъемлемыми компонентами единого плана. Давос предоставляет возможность представить это видение мировым лидерам и закрепить его в конкретных договоренностях.

В Давосе обсудят путь к миру в Украине: программа

Мирные переговоры с россией: почему точки над "і" могут расставить именно на форуме

Еще одна важная для Украины тема, о которой будут говорить в Давосе, скорее всего, не только кулуарно, это переговоры о мире с президентом рф владимиром путиным.

И здесь уже сейчас в коалиции союзников Украины произошел раскол.

Некоторые лидеры Западной Европы все громче говорят о необходимости привлечь москву к диалогу. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон 6 января заявил, что Париж работает над установлением контактов с путиным "в ближайшие недели".

А премьер-министр Италии Джорджия Мелони поддержала эту идею, предложив назначить специального посланника ЕС для переговоров с Кремлем.

Такую позицию разделил и новый канцлер Германии Фридрих Мерц, который выразил надежду на постепенное "перебалансирование отношений ЕС с россией".

Эти заявления свидетельствуют: в ведущих столицах Европы формируется запрос на возобновление диалога с москвой, даже если прочный мир еще не достигнут.

В то же время другой лагерь союзников решительно возражает против преждевременных уступок кремлю.

Посланник путина встретится с представителями Трампа в Давосе для обсуждения мирного плана - СМИ

Великобритания открыто воспрепятствовала идее "раннего диалога". Глава МИД Британии Иветт Купер 15 января подчеркнула, что не видит "никаких доказательств, что Путин действительно хочет мира". По ее словам, пока Москва не продемонстрирует серьезной готовности прекратить агрессию, говорить с ней не время; вместо этого следует наращивать военную помощь Украине и давление санкций.

Аналогичного мнения придерживаются страны Восточной Европы и балтийские государства: любые переговоры ради процесса лишь легитимизируют захват украинских территорий и дадут Кремлю передышку.

Таким образом, в рамках самого ЕС обозначилась линия раздела: часть лидеров считает возможным сесть с путиным за стол, другая часть считает это опасным отклонением от принципиальной линии.

Последствия договоренностей между союзниками на полях Давоса для Украины могут стать неоптимистичными. Если влиятельные столицы ЕС начнут склоняться к компромиссам с путиным, возрастает риск давления на Киев согласиться на невыгодные условия мира.

С другой стороны, жесткая позиция таких союзников, как Британия, Польша, страны Балтии и скандинавские государства, дает Украине дипломатическую опору. Их месседж понятен: переговоры с агрессором возможны лишь после изменения его поведения, а не ценой односторонних уступок.

Именно поэтому Давос-2026 для Украины становится не столько экономическим форумом, сколько тестом на устойчивость западной коалиции и на способность Киева "зашить" безопасность и восстановление в один пакет.

Ключевая интрига сводится к тому, превратится ли прагматизм Дональда Трампа в реальные обязательства по безопасности, а не только в инвестиционные обещания под будущие контракты.

Параллельно Европа входит в фазу внутренней дискуссии о допустимости диалога с москвой, и результат этой дискуссии напрямую будет определять, усилится ли давление на Украину относительно компромиссного мира, или наоборот будет закреплена линия на принуждение россии к изменению поведения.

В итоге, главный актив Украины на полях Давоса, это способность навязать партнерам простую логику: инвестиции работают только там, где есть гарантии безопасности, а мир возможен только там, где агрессор лишен стимулов продолжать войну. Если эти две формулы не зафиксируют в конкретных решениях и документах, Давос рискует войти в новейшую историю Украины громкими заявлениями, но слабыми реальными действиями.