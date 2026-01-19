“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України

У понеділок, 19 січня, у швейцарському Давосі стартував 56-й Всесвітній економічний форум, що триватиме до 23 січня. За словами експертів, для України цьогорічний форум дещо більше, ніж майданчик, який визначатиме зовнішньоекономічний вектор на поточний рік. Давос-2026 наразі не стільки про економіку, скільки про війну та безпеку. Це своєрідне дипломатичне поле бою, на якому офіційний Київ, США та країни-союзниці вкотре намагатимуться зупинити бойові дії на території України. Чого чекати Україні від цьогорічного глобального економічного форуму, розбиралися УНН.

Зауважимо, що лідер держави Володимир Зеленський уже висловив свої сподівання щодо Давосу-2026. Він упевнений, що саме на форумі країна зможе зробити перший крок до завершення війни.

"Зараз працюємо над двома документами. Команда поїхала у Сполучені Штати Америки допрацьовувати деякі матеріали, які стосуються гарантій безпеки. Якщо це буде прийнято американською стороною, тоді буде можливе підписання під час Давоса", - сказав Зеленський 16 січня під час прессконференції.

Безпекові гарантії для України: чим може завершитися політична гра Трампа у Давосі

Йдеться про забезпечення надійних міжнародних гарантій безпеки для України. Офіційний Київ уже завершив роботу над проєктом двосторонньої угоди з США про гарантії безпеки і прагне завізувати його на найвищому рівні.

Як зазначив Президент України Володимир Зеленський, українська сторона фактично підготувала документ і очікує на "особисте "так" Дональда Трампа" (тобто політичне схвалення від президента США). Давос обрали саме тим майданчиком, де планують залучити Трампа до спільної зустрічі з Зеленським та лідерами країн-союзниць – Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії, Канади, а також керівництвом Єврокомісії.

Однак невизначеною змінною залишається позиція самого Дональда Трампа. Попри зусилля команди Зеленського заручитися підтримкою Білого дому, лідер Білого дому останнім часом публічно висловлюється критично на адресу Києва.

Так, в інтерв’ю Reuters він заявив, що, на його думку, російський президент володимир путін "готовий укласти мирну угоду", тоді як Україна "менш готова". На запитання, чому мирні переговори досі не принесли результату, Трамп відповів одним словом – "Зеленський", натякнувши на буцімто провину української сторони.

Ці заяви викликали миттєву реакцію офіційної москви: у кремлі погодилися з риторикою Трампа, прямо назвавши Зеленського головною перешкодою для миру.

Офіційний Київ, своєю чергою, неодноразово наголошував: причина затягування війни – агресивні амбіції росії. Як заявив Зеленський, прагнення москви знищити Україну доводить, що їй потрібні не угоди, а продовження агресії. Відтак українська влада наполягає, що шлях до реального миру лежить не через поспішні домовленості з агресором, а через зміцнення оборони та міжнародної підтримки України.

На тлі переліченого вище, після Давосу Україна може опинитися перед кількома новими розвилками сценарію:

підписання рамкової угоди про гарантії, якщо лідер США погодиться на створення сприятливих і безпечних умов для України;

Вашингтон перекладає основну частину відповідальності за закінчення війни в Україні на європейських союзників. При цьому США дистанціюються від проблеми;

Сполучені Штати уникають будь-яких зобов'язань щодо бойових дій в Україні й офіційний Київ опиняється в “сірій зоні” після можливого перемир’я.

Умєров: Україна та США продовжать переговори вже в Давосі

Економічні "відновлення та процвітання" України й Давос-2026: який документ планують підписати

Україна очікує, що після завершення Всесвітнього економічного форуму в Давосі зможе "підписати ключовий документ, який стосуватиметься економічного відновлення та довгострокового процвітання України". Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

За даними видання, йдеться про масштабну угоду щодо реконструкції країни обсягом близько 800 млрд доларів. Очікується, що підпишуть цей документ саме в Давосі, на полях економічного саміту, де традиційно обговорюють глобальні фінансові та інвестиційні ініціативи.

Логіка офіційного Києва полягає в тому, щоб заохотити Сполучені Штати до активної підтримки, запропонувавши взаємовигідне партнерство.

За словами посла України у США Ольги Стефанішиної, робота над цією угодою триває окремо від підготовки до підписання безпекової. Розкривати більше деталей про документ дипломат не стала.

Тим часом The Telegraph з посиланням на власні джерела у політикумі та дипломатичних колах пише про те, що саме європейські союзники запропонували укласти цю угоду у Давосі як нейтральному майданчику, і очікується, що документ підпишуть особисто Дональд Трамп і Володимир Зеленський. Документ може охоплюватиме довгострокові інвестиції США у відбудову зруйнованої інфраструктури, доступ американських компаній до українських природних ресурсів і проєктів розвитку.

Дональд Трамп, який неодноразово акцентував на своєму бізнес-мисленні, може прихильно поставитися до таких пропозицій української сторони. Власне, адміністрація Білого дому вже демонструє готовність пов’язувати підтримку України з економічною вигодою для Америки. Однак залишається питання: чи не обмежиться Вашингтон лише фінансово-інвестиційними проєктами, уникаючи прямих безпекових зобов’язань? Інакше кажучи, план відновлення не повинен стати заміною оборонної підтримки, а лише її доповненням.

До слова, президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що українська делегація перед Давосом працювала у Вашингтоні саме над двома взаємопов’язаними пакетами – безпековим і економічним. Якщо обидва документи будуть погоджені, їх можуть урочисто підписати під час форуму або незабаром після нього.

Таким чином, у позитивному сценарії, укладення "Угоди про процвітання" дасть поштовх економічному відродженню і стане політичним сигналом незворотної підтримки України з боку Заходу. Інвестування американського капіталу в українські проєкти створить додаткові гарантії, що Вашингтон буде зацікавлений у стабільності та безпеці на українській території.

Втім, слід зважати і на ризики: величезні кошти від донорів будуть надходити лише за умови прозорості та реформ, а також після встановлення стійкого миру. Крім того, надмірний акцент на економіці без паралельного зміцнення обороноздатності може виявитися недостатнім стримувальним фактором для Росії.

Тому завдання Києва – переконати партнерів, що відбудова України та її безпека є невіддільними компонентами єдиного плану. Давос надає можливість представити це бачення світовим лідерам і закріпити його у конкретних домовленостях.

У Давосі обговорить шлях до миру в Україні: програма

Мирні переговори з росією: чому крапки над "і" можуть розставити саме на форумі

Ще одна важлива для України тема, про яку говоритимуть у Давосі, швидше за все, не лише кулуарно, це перемовини про мир з президентом рф володимиром путіним.

І тут вже зараз у коаліції союзників України стався розкол.

Деякі лідери Західної Європи дедалі голосніше говорять про потребу залучити москву до діалогу. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон 6 січня заявив, що Париж працює над встановленням контактів із путіним "найближчими тижнями".

А прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні підтримала цю ідею, запропонувавши призначити спеціального посланника ЄС для переговорів із кремлем.

Таку позицію розділив і новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який висловив сподівання на поступове "перезбалансування відносин ЄС із Росією".

Ці заяви свідчать: у провідних столицях Європи формується запит на відновлення діалогу з москвою, навіть якщо міцний мир ще не досягнутий.

Водночас інший табір союзників рішуче заперечує проти передчасних поступок кремлю.

Посланець путіна зустрінеться з представниками Трампа у Давосі для обговорення мирного плану - ЗМІ

Велика Британія відкрито стала на заваді ідеї "раннього діалогу". Глава МЗС Британії Єветт Купер 15 січня наголосила, що не бачить "жодних доказів, що Путін дійсно хоче миру". За її словами, поки москва не продемонструє серйозної готовності припинити агресію, говорити з нею не на часі; натомість слід нарощувати військову допомогу Україні і тиск санкцій.

Аналогічної думки дотримуються країни Східної Європи та балтійські держави: будь-які переговори заради процесу лише легітимізують захоплення українських територій і дадуть Кремлю перепочинок.

Таким чином, у межах самого ЄС окреслилася лінія поділу: частина лідерів вважає за можливе сісти з путіним за стіл, інша частина вважає це небезпечним відхиленням від принципової лінії.

Наслідки домовленостей між союзниками на полях Давосу для України можуть стати неоптимістичними. Якщо впливові столиці ЄС почнуть схилятися до компромісів із Путіним, зростає ризик тиску на Київ погодитися на невигідні умови миру.

З іншого боку, жорстка позиція таких союзників, як Британія, Польща, країни Балтії та скандинавські держави, дає Україні дипломатичну опору. Їхній меседж зрозумілий: переговори з агресором можливі лише після зміни його поведінки, а не ціною односторонніх поступок.

Саме тому Давос-2026 для України стає не стільки економічним форумом, скільки тестом на стійкість західної коаліції та на здатність Києва "зашити" безпеку й відбудову в один пакет.

Ключова інтрига зводиться до того, чи перетвориться прагматизм Дональда Трампа на реальні безпекові зобов’язання, а не лише на інвестиційні обіцянки під майбутні контракти.

Паралельно Європа входить у фазу внутрішньої дискусії про допустимість діалогу з москвою, і результат цієї дискусії напряму визначатиме, чи посилиться тиск на Україну щодо компромісного миру, чи навпаки буде закріплена лінія на примус росії до зміни поведінки.

У підсумку, головний актив України на полях Давоса, це здатність нав’язати партнерам просту логіку: інвестиції працюють лише там, де є гарантії безпеки, а мир можливий лише там, де агресор позбавлений стимулів продовжувати війну. Якщо ці дві формули не зафіксують у конкретних рішеннях і документах, Давос ризикує увійти в новітню історію України гучними заявами, але слабкими реальними діями.