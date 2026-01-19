$43.180.08
18:36 • 4596 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
17:12 • 11485 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
16:20 • 14265 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
15:17 • 16696 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 17805 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 21031 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 15542 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 35717 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 34789 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18358 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Масштабный пожар в торговом центре Карачи: десятки пропавших без вести и 21 погибший

Киев • УНН

 • 26 просмотра

В результате масштабного пожара в ТЦ "Gul Plaza" в Карачи погиб 21 человек, более 60 считаются пропавшими без вести. Огонь бушевал более 24 часов, уничтожив почти весь комплекс.

Масштабный пожар в торговом центре Карачи: десятки пропавших без вести и 21 погибший

В пакистанском городе Карачи спасатели начали операцию по извлечению тел из остатков торгового центра "Gul Plaza", где в результате масштабного пожара погиб по меньшей мере 21 человек. Более 60 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Пожар, ставший крупнейшим в городе за последнее десятилетие, вспыхнул поздно в субботу. Многоэтажный комплекс, насчитывающий 1200 магазинов и занимающий площадь больше футбольного поля, выгорел почти полностью. Огонь бушевал более 24 часов. В понедельник пожарные начали расчистку завалов и охлаждение конструкций, значительная часть которых разрушилась. Краны демонтируют остатки стен из-за угрозы неконтролируемого обрушения.

Родственники пропавших без вести критикуют темпы спасательной операции.

Тела отсюда будут извлекать по частям. Никто не сможет их опознать

– заявил Касир Хан, чья жена и родственники находились в центре во время возгорания.

Он убежден, что более оперативные действия могли бы спасти больше жизней.

Предприниматели также сообщают о катастрофических убытках.

Мы остались на произвол судьбы, сведенные к нулю; 20 лет упорного труда – все исчезло

– отметила владелица магазина Ясмин Бано. Сейчас спасатели продолжают поиск людей под обломками металла и бетона. 

Пожар в торговом центре в Пакистане унес жизни 14 человек, десятки пропали без вести19.01.26, 14:24 • 2696 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Недвижимость
Reuters
Пакистан