Масштабный пожар в торговом центре Карачи: десятки пропавших без вести и 21 погибший

В пакистанском городе Карачи спасатели начали операцию по извлечению тел из остатков торгового центра "Gul Plaza", где в результате масштабного пожара погиб по меньшей мере 21 человек. Более 60 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Пожар, ставший крупнейшим в городе за последнее десятилетие, вспыхнул поздно в субботу. Многоэтажный комплекс, насчитывающий 1200 магазинов и занимающий площадь больше футбольного поля, выгорел почти полностью. Огонь бушевал более 24 часов. В понедельник пожарные начали расчистку завалов и охлаждение конструкций, значительная часть которых разрушилась. Краны демонтируют остатки стен из-за угрозы неконтролируемого обрушения.

Родственники пропавших без вести критикуют темпы спасательной операции.

Тела отсюда будут извлекать по частям. Никто не сможет их опознать – заявил Касир Хан, чья жена и родственники находились в центре во время возгорания.

Он убежден, что более оперативные действия могли бы спасти больше жизней.

Предприниматели также сообщают о катастрофических убытках.

Мы остались на произвол судьбы, сведенные к нулю; 20 лет упорного труда – все исчезло – отметила владелица магазина Ясмин Бано. Сейчас спасатели продолжают поиск людей под обломками металла и бетона.

