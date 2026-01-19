Масштабный пожар в торговом центре Карачи: десятки пропавших без вести и 21 погибший
Киев • УНН
В результате масштабного пожара в ТЦ "Gul Plaza" в Карачи погиб 21 человек, более 60 считаются пропавшими без вести. Огонь бушевал более 24 часов, уничтожив почти весь комплекс.
В пакистанском городе Карачи спасатели начали операцию по извлечению тел из остатков торгового центра "Gul Plaza", где в результате масштабного пожара погиб по меньшей мере 21 человек. Более 60 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Пожар, ставший крупнейшим в городе за последнее десятилетие, вспыхнул поздно в субботу. Многоэтажный комплекс, насчитывающий 1200 магазинов и занимающий площадь больше футбольного поля, выгорел почти полностью. Огонь бушевал более 24 часов. В понедельник пожарные начали расчистку завалов и охлаждение конструкций, значительная часть которых разрушилась. Краны демонтируют остатки стен из-за угрозы неконтролируемого обрушения.
Родственники пропавших без вести критикуют темпы спасательной операции.
Тела отсюда будут извлекать по частям. Никто не сможет их опознать
Он убежден, что более оперативные действия могли бы спасти больше жизней.
Предприниматели также сообщают о катастрофических убытках.
Мы остались на произвол судьбы, сведенные к нулю; 20 лет упорного труда – все исчезло
