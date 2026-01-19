$43.180.08
Эксклюзив
11:57 • 5584 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 8066 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 5408 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
07:52 • 13285 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
07:13 • 21114 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 34149 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 55617 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 44960 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 76682 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 109571 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
Эксклюзивы
Пожар в торговом центре в Пакистане унес жизни 14 человек, десятки пропали без вести

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Масштабный пожар в торговом центре Gul Plaza в Пакистане унес жизни 14 человек, включая пожарного. Спасатели ищут 58 пропавших без вести, поскольку части здания обрушились.

Пожар в торговом центре в Пакистане унес жизни 14 человек, десятки пропали без вести

Масштабный пожар, охвативший торговый центр в крупнейшем городе Пакистана, унес жизни 14 человек, включая пожарного, и спасатели спешат найти десятки пропавших без вести, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Пожарным понадобилось более 24 часов, чтобы потушить пожар в торговом центре Gul Plaza, который начался в субботу вечером. В здании размещалось 1200 магазинов, а его площадь составляла 8000 кв. м.

Части здания обрушились, и, по словам официальных лиц, обломки и отсутствие вентиляции препятствуют спасательным усилиям.

"Почти все здание уже было охвачено пламенем", - сообщили местные службы экстренной помощи, когда спасатели прибыли на место происшествия в субботу вечером.

58 человек пропали без вести, сообщили их семьи, которые собрались у остатков центра, с нетерпением ожидая новостей о своих близких. Администрация города установила стол для регистрации имен и данных пропавших без вести.

В воскресенье утром из остатков здания Gul Plaza все еще шел дым. Значительная часть здания уже обрушилась, и есть опасения, что она может обрушиться еще больше.

Хассан Хан, представитель службы спасения 1122 в Карачи, сообщил BBC Urdu, что огонь быстро распространялся из-за наличия в здании легковоспламеняющихся материалов, таких как пенопласт, ткань и парфюмерия.

К вечеру воскресенья различные части Gul Plaza обуглились и превратились в руины. Спасатели сообщили агентству Reuters, что все здание может обрушиться.

Были задействованы краны, чтобы сместить остатки частично разрушенного здания в надежде извлечь больше тел. Однако спасатели все еще ждут, пока конструкция достаточно остынет, чтобы провести тщательный поиск.

По словам представителя полиции BBC, по меньшей мере 26 из тех, кто пропал без вести, в последний раз видели внутри здания, согласно местонахождению их телефонов.

Чили охватили масштабные лесные пожары: по меньшей мере 18 погибших, объявлено чрезвычайное положение19.01.26, 03:53 • 3922 просмотра

