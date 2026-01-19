Пожежа у торговому центрі в Пакистані забрала життя 14 людей, десятки зникли безвісти

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
11:57 • 6228 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 9060 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 5890 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
07:52 • 13534 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
07:13 • 21434 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 34363 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 55816 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 45084 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 76793 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 109695 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЄС готує відповідь на погрози Трампа щодо Гренландії: мита на 93 млрд євро - FT19 січня, 03:32 • 17556 перегляди
Бессент: анексія Гренландії - це найкраще для Гренландії, Європи та Сполучених Штатів19 січня, 04:03 • 15696 перегляди
кремль готує росіян до відмови від миру і використовує для цього Медведчука - ISW19 січня, 04:31 • 14311 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає09:09 • 20284 перегляди
Через нові атаки рф знеструмлення у 5 областях, є аварійні відключення, у Києві та області ситуація залишається складною - Міненерго10:04 • 12147 перегляди
Публікації
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
11:57 • 6272 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України11:54 • 9122 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає09:09 • 20487 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 56826 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 95286 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Джорджа Мелоні
Хав'єр Мілей
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Харків
Одеса
Реклама
УНН Lite
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo08:40 • 10154 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт07:47 • 10174 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 22245 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 34769 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 31295 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Financial Times
Опалення

Пожежа у торговому центрі в Пакистані забрала життя 14 людей, десятки зникли безвісти

Київ • УНН

 • 278 перегляди

Масштабна пожежа в торговому центрі Gul Plaza у Пакистані забрала життя 14 людей, включаючи пожежника. Рятувальники шукають 58 зниклих безвісти, оскільки частини будівлі обвалилися.

Пожежа у торговому центрі в Пакистані забрала життя 14 людей, десятки зникли безвісти

Масштабна пожежа, яка охопила торговий центр у найбільшому місті Пакистану, забрала життя 14 людей, включаючи пожежника, і рятувальники поспішають знайти десятки зниклих безвісти, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Пожежникам знадобилося понад 24 години, щоб загасити пожежу в торговому центрі Gul Plaza, яка почалася в суботу ввечері. У будівлі розміщувалося 1200 магазинів, а її площа становила 8000 кв. м.

Частини будівлі обвалилися, і, за словами офіційних осіб, уламки та відсутність вентиляції перешкоджають рятувальним зусиллям.

"Майже вся будівля вже була охоплена полум’ям", - повідомили місцеві служби екстреної допомоги, коли рятувальники прибули на місце події в суботу ввечері.

58 людей зникли безвісти, повідомили їхні родини, які зібралися біля залишків центру, з нетерпінням чекаючи новин про своїх близьких. Адміністрація міста встановила стіл для реєстрації імен та даних зниклих безвісти.

У неділю вранці з залишків будівлі Gul Plaza все ще йшов дим. Значна частина будівлі вже обвалилася, і є побоювання, що вона може обвалитися ще більше.

Хассан Хан, речник служби порятунку 1122 у Карачі, повідомив BBC Urdu, що вогонь швидко поширювався через наявність у будівлі легкозаймистих матеріалів, таких як пінопласт, тканина та парфуми.

До вечора неділі різні частини Gul Plaza обвуглилися та перетворилися на руїни. Рятувальники повідомили агентству Reuters, що вся будівля може обвалитися.

Були задіяні крани, щоб змістити залишки частково зруйнованої будівлі в надії витягнути більше тіл. Однак рятувальники все ще чекають, поки конструкція достатньо охолоне, щоб провести ретельний пошук.

За словами представника поліції BBC, щонайменше 26 з тих, хто зник безвісти, востаннє бачили всередині будівлі, згідно з місцезнаходженням їхніх телефонів.

Чилі охопили масштабні лісові пожежі: щонайменше 18 загиблих, оголошено стан стихійного лиха19.01.26, 03:53 • 3928 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Нерухомість
Reuters
Пакистан