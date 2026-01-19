Пожежа у торговому центрі в Пакистані забрала життя 14 людей, десятки зникли безвісти

Масштабна пожежа, яка охопила торговий центр у найбільшому місті Пакистану, забрала життя 14 людей, включаючи пожежника, і рятувальники поспішають знайти десятки зниклих безвісти, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Пожежникам знадобилося понад 24 години, щоб загасити пожежу в торговому центрі Gul Plaza, яка почалася в суботу ввечері. У будівлі розміщувалося 1200 магазинів, а її площа становила 8000 кв. м.

Частини будівлі обвалилися, і, за словами офіційних осіб, уламки та відсутність вентиляції перешкоджають рятувальним зусиллям.

"Майже вся будівля вже була охоплена полум’ям", - повідомили місцеві служби екстреної допомоги, коли рятувальники прибули на місце події в суботу ввечері.

58 людей зникли безвісти, повідомили їхні родини, які зібралися біля залишків центру, з нетерпінням чекаючи новин про своїх близьких. Адміністрація міста встановила стіл для реєстрації імен та даних зниклих безвісти.

У неділю вранці з залишків будівлі Gul Plaza все ще йшов дим. Значна частина будівлі вже обвалилася, і є побоювання, що вона може обвалитися ще більше.

Хассан Хан, речник служби порятунку 1122 у Карачі, повідомив BBC Urdu, що вогонь швидко поширювався через наявність у будівлі легкозаймистих матеріалів, таких як пінопласт, тканина та парфуми.

До вечора неділі різні частини Gul Plaza обвуглилися та перетворилися на руїни. Рятувальники повідомили агентству Reuters, що вся будівля може обвалитися.

Були задіяні крани, щоб змістити залишки частково зруйнованої будівлі в надії витягнути більше тіл. Однак рятувальники все ще чекають, поки конструкція достатньо охолоне, щоб провести ретельний пошук.

За словами представника поліції BBC, щонайменше 26 з тих, хто зник безвісти, востаннє бачили всередині будівлі, згідно з місцезнаходженням їхніх телефонів.

