Чилі охопили масштабні лісові пожежі: щонайменше 18 загиблих, оголошено стан стихійного лиха

Президент Чилі Габріель Борік оголосив у неділю стан стихійного лиха у двох регіонах на півдні країни, оскільки лісові пожежі змусили щонайменше 20 000 людей евакуюватися, щонайменше 18 людей загинули. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що станом на ранок неділі пожежники боролися з 24 активними пожежами по всій країні, найбільша з яких була в регіонах Нюбле та Біо-Біо, де уряд оголосив надзвичайний стан. Ці регіони розташовані приблизно за 500 км на південь від столиці Сантьяго.

У світлі серйозних лісових пожеж, що тривають, я вирішив оголосити стан стихійного лиха в регіонах Нюбле та Біо-Біо. Усі ресурси доступні повідомив президент Чилі.

Вказується, що пожежі охопили майже 8500 гектарів територій у двох регіонах, поставивши під загрозу численні громади в регіоні, що змусило владу оголосити накази про евакуацію. Щонайменше 250 будинків зруйновано.

Влада стверджує, що несприятливі умови, такі як сильний вітер і високі температури, сприяли поширенню лісових пожеж і ускладнювали можливості пожежників контролювати вогонь. На більшій частині Чилі було оголошено надзвичайну спеку, очікується, що температура досягне 38°C від Сантьяго до Біо-Біо.

Нагадаємо

Днями в аргентинській Патагонії спалахнули масштабні лісові пожежі в провінції Чубут. Вогонь охопив майже 12 000 гектарів територій, серед яких унікальні місцеві ліси та чагарникові угіддя. Вогонь підійшов впритул до житлових громад, створюючи критичну загрозу для об’єктів інфраструктури.

Лісові пожежі в Австралії: знищено понад 130 будівель, тисячі людей без світла