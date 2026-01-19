Чилі охопили масштабні лісові пожежі: щонайменше 18 загиблих, оголошено стан стихійного лиха

$43.180.08
18 січня, 11:31 • 18618 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 34871 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 29455 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 61002 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 93133 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 44055 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 53768 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 58169 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 47396 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 80236 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Кілька десятків повітряних об’єктів увійшли в простір Польщі з боку білорусі: ймовірно, йдеться про контрабанду18 січня, 15:54 • 4742 перегляди
ЗМІ: Трамп скаржиться на вразливість Канади перед Китаєм та росією в Арктиці18 січня, 16:32 • 4166 перегляди
Сирійські урядові війська увірвалися до Ракки, продовжуючи наступ на райони, що контролюються курдами18 січня, 16:50 • 3838 перегляди
Генсекретар НАТО провів телефонну розмову з Трампом щодо ситуації в Гренландії та Арктиці18 січня, 17:12 • 3994 перегляди
70-річна харків'янка загинула під час катання на тюбінгу22:30 • 5166 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 42416 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 80236 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 47975 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 78772 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 107553 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Денис Шмигаль
Україна
Ґренландія
Сполучені Штати Америки
Данія
Німеччина
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 16049 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 28821 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 25804 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 23667 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 23044 перегляди
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Bild
Шахед-136

Чилі охопили масштабні лісові пожежі: щонайменше 18 загиблих, оголошено стан стихійного лиха

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Президент Чилі Габріель Борік оголосив стан стихійного лиха у двох регіонах через лісові пожежі, які змусили 20 000 людей евакуюватися та призвели до загибелі 18 людей. Пожежі охопили майже 8500 гектарів, зруйнувавши 250 будинків.

Чилі охопили масштабні лісові пожежі: щонайменше 18 загиблих, оголошено стан стихійного лиха

Президент Чилі Габріель Борік оголосив у неділю стан стихійного лиха у двох регіонах на півдні країни, оскільки лісові пожежі змусили щонайменше 20 000 людей евакуюватися, щонайменше 18 людей загинули. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що станом на ранок неділі пожежники боролися з 24 активними пожежами по всій країні, найбільша з яких була в регіонах Нюбле та Біо-Біо, де уряд оголосив надзвичайний стан. Ці регіони розташовані приблизно за 500 км на південь від столиці Сантьяго.

У світлі серйозних лісових пожеж, що тривають, я вирішив оголосити стан стихійного лиха в регіонах Нюбле та Біо-Біо. Усі ресурси доступні

повідомив президент Чилі.

Вказується, що пожежі охопили майже 8500 гектарів територій у двох регіонах, поставивши під загрозу численні громади в регіоні, що змусило владу оголосити накази про евакуацію. Щонайменше 250 будинків зруйновано.

Влада стверджує, що несприятливі умови, такі як сильний вітер і високі температури, сприяли поширенню лісових пожеж і ускладнювали можливості пожежників контролювати вогонь. На більшій частині Чилі було оголошено надзвичайну спеку, очікується, що температура досягне 38°C від Сантьяго до Біо-Біо.

Нагадаємо

Днями в аргентинській Патагонії спалахнули масштабні лісові пожежі в провінції Чубут. Вогонь охопив майже 12 000 гектарів територій, серед яких унікальні місцеві ліси та чагарникові угіддя. Вогонь підійшов впритул до житлових громад, створюючи критичну загрозу для об’єктів інфраструктури.

Лісові пожежі в Австралії: знищено понад 130 будівель, тисячі людей без світла10.01.26, 08:12 • 4691 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії
Чилі