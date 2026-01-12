$42.990.00
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 15957 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 17811 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 19566 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 35939 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 28936 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 33002 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 43325 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 67312 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 44798 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
Масштабні лісові пожежі в Аргентині: вогонь знищив 12 000 гектарів та загрожує населеним пунктам

Київ • УНН

 • 24 перегляди

В аргентинській Патагонії лісові пожежі охопили майже 12 000 гектарів, загрожуючи населеним пунктам та інфраструктурі. Влада провінції Чубут оголосила винагороду за інформацію про можливий підпал.

Масштабні лісові пожежі в Аргентині: вогонь знищив 12 000 гектарів та загрожує населеним пунктам

В аргентинській Патагонії триває масштабна природна катастрофа. Лісові пожежі в провінції Чубут охопили майже 12 000 гектарів територій, серед яких унікальні місцеві ліси та чагарникові угіддя. Вогонь підійшов впритул до житлових громад, створюючи критичну загрозу для об’єктів інфраструктури. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Стихія, що вирує вже майже тиждень в Андському регіоні, наразі ставить під загрозу місцеву електростанцію, школу та численні приватні фермерські господарства. Пожежники намагаються стримати поширення вогню, проте складні погодні умови та ландшафт ускладнюють роботу.

Губернатор провінції Чубут Ігнасіо Торрес заявив, що влада має докази навмисного підпалу одного з найбільших осередків займання.

Негідники, які влаштували пожежу, опиняться у в'язниці

- наголосив Торрес.

Влада оголосила винагороду в розмірі 50 мільйонів песо (близько 34 000 доларів США) за інформацію, яка допоможе встановити та затримати винних.

Гуманітарний аспект та робота рятувальників

Ситуація залишається вкрай напруженою для місцевих жителів та волонтерів. Пожежник-доброволець Хорхе Аранеа, який бере участь у ліквідації займання в районі Ель-Хойо, описує стан справ як "жахливий". За його словами, зусиль рятувальників часто виявляється недостатньо через масштаби лиха.

Наразі триває мобілізація додаткових сил для боротьби з вогнем, а місцеві громади готуються до можливої евакуації у разі подальшого просування фронту пожежі. 

Через масштабні лісові пожежі поблизу Мельбурна в Австралії оголосили стан стихійного лиха10.01.26, 05:33 • 4138 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуПогода та довкілля
Нерухомість
Село
Енергетика
Блекаут 
Електроенергія
Ассошіейтед Прес
благодійність
Аргентина