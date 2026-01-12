Масштабні лісові пожежі в Аргентині: вогонь знищив 12 000 гектарів та загрожує населеним пунктам

В аргентинській Патагонії триває масштабна природна катастрофа. Лісові пожежі в провінції Чубут охопили майже 12 000 гектарів територій, серед яких унікальні місцеві ліси та чагарникові угіддя. Вогонь підійшов впритул до житлових громад, створюючи критичну загрозу для об’єктів інфраструктури. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Стихія, що вирує вже майже тиждень в Андському регіоні, наразі ставить під загрозу місцеву електростанцію, школу та численні приватні фермерські господарства. Пожежники намагаються стримати поширення вогню, проте складні погодні умови та ландшафт ускладнюють роботу.

Губернатор провінції Чубут Ігнасіо Торрес заявив, що влада має докази навмисного підпалу одного з найбільших осередків займання.

Негідники, які влаштували пожежу, опиняться у в'язниці - наголосив Торрес.

Влада оголосила винагороду в розмірі 50 мільйонів песо (близько 34 000 доларів США) за інформацію, яка допоможе встановити та затримати винних.

Гуманітарний аспект та робота рятувальників

Ситуація залишається вкрай напруженою для місцевих жителів та волонтерів. Пожежник-доброволець Хорхе Аранеа, який бере участь у ліквідації займання в районі Ель-Хойо, описує стан справ як "жахливий". За його словами, зусиль рятувальників часто виявляється недостатньо через масштаби лиха.

Наразі триває мобілізація додаткових сил для боротьби з вогнем, а місцеві громади готуються до можливої евакуації у разі подальшого просування фронту пожежі.

