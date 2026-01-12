Масштабные лесные пожары в Аргентине: огонь уничтожил 12 000 гектаров и угрожает населенным пунктам

В аргентинской Патагонии продолжается масштабная природная катастрофа. Лесные пожары в провинции Чубут охватили почти 12 000 гектаров территорий, среди которых уникальные местные леса и кустарниковые угодья. Огонь подошел вплотную к жилым общинам, создавая критическую угрозу для объектов инфраструктуры. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Стихия, бушующая уже почти неделю в Андском регионе, сейчас ставит под угрозу местную электростанцию, школу и многочисленные частные фермерские хозяйства. Пожарные пытаются сдержать распространение огня, однако сложные погодные условия и ландшафт усложняют работу.

Губернатор провинции Чубут Игнасио Торрес заявил, что власти имеют доказательства преднамеренного поджога одного из крупнейших очагов возгорания.

Негодяи, устроившие пожар, окажутся в тюрьме - подчеркнул Торрес.

Власти объявили вознаграждение в размере 50 миллионов песо (около 34 000 долларов США) за информацию, которая поможет установить и задержать виновных.

Гуманитарный аспект и работа спасателей

Ситуация остается крайне напряженной для местных жителей и волонтеров. Пожарный-доброволец Хорхе Аранеа, участвующий в ликвидации возгорания в районе Эль-Ойо, описывает положение дел как "ужасное". По его словам, усилий спасателей часто оказывается недостаточно из-за масштабов бедствия.

Сейчас продолжается мобилизация дополнительных сил для борьбы с огнем, а местные общины готовятся к возможной эвакуации в случае дальнейшего продвижения фронта пожара.

Из-за масштабных лесных пожаров вблизи Мельбурна в Австралии объявили чрезвычайное положение