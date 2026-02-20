Країни, які погано ставляться до США, "заплатять за це" - Трамп

Президент США Дональд Трамп попередив, що країни, які, на його думку, погано поводилися зі США, "заплатять за це", передає УНН із посиланням на Sky News.

"А країни, які добре ставилися до нас, будуть ставитись дуже добре", — додає він.

Президент США каже, що рішення Верховного суду означає, що "питання про мита більше не стоїть на порядку денному".

"Ми отримаємо сотні мільярдів доларів", - стверджує Трамп.

Трамп анонсував нові глобальні мита в розмірі 10%: як вони діятимуть

Нагадаємо

Верховний суд США скасував далекосяжні глобальні мита президента Дональда Трампа. Рішення прийнято більшістю голосів (6 проти 3) і стосується мит, запроваджених Трампом згідно із законом про надзвичайні повноваження.