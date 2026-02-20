$43.270.03
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
18:27 • 4490 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
16:35 • 9270 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 15403 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 18089 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 19261 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 21826 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 38957 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 14544 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 20757 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Країни, які погано ставляться до США, "заплатять за це" - Трамп

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Президент США каже, що рішення Верховного суду означає, що "питання про мита більше не стоїть на порядку денному".

Країни, які погано ставляться до США, "заплатять за це" - Трамп

Президент США Дональд Трамп попередив, що країни, які, на його думку, погано поводилися зі США, "заплатять за це", передає УНН із посиланням на Sky News.

"А країни, які добре ставилися до нас, будуть ставитись дуже добре", — додає він.

Президент США каже, що рішення Верховного суду означає, що "питання про мита більше не стоїть на порядку денному".

"Ми отримаємо сотні мільярдів доларів", - стверджує Трамп.

Трамп анонсував нові глобальні мита в розмірі 10%: як вони діятимуть20.02.26, 21:10 • 2064 перегляди

Нагадаємо

Верховний суд США скасував далекосяжні глобальні мита президента Дональда Трампа. Рішення прийнято більшістю голосів (6 проти 3) і стосується мит, запроваджених Трампом згідно із законом про надзвичайні повноваження.

Антоніна Туманова

Світ
Санкції
Вибори в США
Верховний суд США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки