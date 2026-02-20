Страны, которые плохо относятся к США, "заплатят за это" — Трамп

Президент США Дональд Трамп предупредил, что страны, которые, по его мнению, плохо обращались с США, "заплатят за это", передает УНН со ссылкой на Sky News.

"А страны, которые хорошо относились к нам, будут относиться очень хорошо", — добавляет он.

Президент США говорит, что решение Верховного суда означает, что "вопрос о пошлинах больше не стоит на повестке дня".

"Мы получим сотни миллиардов долларов", - утверждает Трамп.

Трамп анонсировал новые глобальные пошлины в размере 10%: как они будут действовать

Напомним

Верховный суд США отменил далекоидущие глобальные пошлины президента Дональда Трампа. Решение принято большинством голосов (6 против 3) и касается пошлин, введенных Трампом согласно закону о чрезвычайных полномочиях.