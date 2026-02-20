$43.270.03
19:44 • 2254 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
18:27 • 4102 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
16:35 • 8946 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
14:46 • 15256 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 17965 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 19191 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 21741 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 38746 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 14532 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 20743 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Страны, которые плохо относятся к США, "заплатят за это" — Трамп

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Президент США говорит, что решение Верховного суда означает, что "вопрос о пошлинах больше не стоит на повестке дня".

Страны, которые плохо относятся к США, "заплатят за это" — Трамп

Президент США Дональд Трамп предупредил, что страны, которые, по его мнению, плохо обращались с США, "заплатят за это", передает УНН со ссылкой на Sky News.

"А страны, которые хорошо относились к нам, будут относиться очень хорошо", — добавляет он.

Президент США говорит, что решение Верховного суда означает, что "вопрос о пошлинах больше не стоит на повестке дня".

"Мы получим сотни миллиардов долларов", - утверждает Трамп.

Трамп анонсировал новые глобальные пошлины в размере 10%: как они будут действовать

Напомним

Верховный суд США отменил далекоидущие глобальные пошлины президента Дональда Трампа. Решение принято большинством голосов (6 против 3) и касается пошлин, введенных Трампом согласно закону о чрезвычайных полномочиях.

Антонина Туманова

