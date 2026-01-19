Чили охватили масштабные лесные пожары: по меньшей мере 18 погибших, объявлено чрезвычайное положение

Президент Чили Габриэль Борич объявил в воскресенье чрезвычайное положение в двух регионах на юге страны, поскольку лесные пожары вынудили по меньшей мере 20 000 человек эвакуироваться, по меньшей мере 18 человек погибли. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что по состоянию на утро воскресенья пожарные боролись с 24 активными пожарами по всей стране, крупнейшие из которых были в регионах Ньюбле и Био-Био, где правительство объявило чрезвычайное положение. Эти регионы расположены примерно в 500 км к югу от столицы Сантьяго.

В свете продолжающихся серьезных лесных пожаров я решил объявить чрезвычайное положение в регионах Ньюбле и Био-Био. Все ресурсы доступны сообщил президент Чили.

Указывается, что пожары охватили почти 8500 гектаров территорий в двух регионах, поставив под угрозу многочисленные общины в регионе, что вынудило власти объявить приказы об эвакуации. По меньшей мере 250 домов разрушены.

Власти утверждают, что неблагоприятные условия, такие как сильный ветер и высокие температуры, способствовали распространению лесных пожаров и усложняли возможности пожарных контролировать огонь. На большей части Чили была объявлена чрезвычайная жара, ожидается, что температура достигнет 38°C от Сантьяго до Био-Био.

Напомним

