Чили охватили масштабные лесные пожары: по меньшей мере 18 погибших, объявлено чрезвычайное положение

18 января, 11:31 • 18618 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 34871 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 29455 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 61001 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 93132 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 44055 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 53768 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 58169 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 47395 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 80236 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Несколько десятков воздушных объектов вошли в пространство Польши со стороны Беларуси: вероятно, речь идет о контрабанде18 января, 15:54 • 4742 просмотра
СМИ: Трамп жалуется на уязвимость Канады перед Китаем и Россией в Арктике18 января, 16:32 • 4166 просмотра
Сирийские правительственные войска ворвались в Ракку, продолжая наступление на районы, контролируемые курдами18 января, 16:50 • 3838 просмотра
Генсек НАТО провел телефонный разговор с Трампом по ситуации в Гренландии и Арктике18 января, 17:12 • 3994 просмотра
70-летняя харьковчанка погибла во время катания на тюбинге22:30 • 5166 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 42416 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 80236 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 47975 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 78772 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 107553 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Денис Шмыгаль
Украина
Гренландия
Соединённые Штаты
Дания
Германия
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 16049 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 28821 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 25804 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 23667 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 23044 просмотра
Отопление
Техника
Социальная сеть
Бильд
Шахед-136

Чили охватили масштабные лесные пожары: по меньшей мере 18 погибших, объявлено чрезвычайное положение

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Президент Чили Габриэль Борич объявил чрезвычайное положение в двух регионах из-за лесных пожаров, которые вынудили 20 000 человек эвакуироваться и привели к гибели 18 человек. Пожары охватили почти 8500 гектаров, разрушив 250 домов.

Чили охватили масштабные лесные пожары: по меньшей мере 18 погибших, объявлено чрезвычайное положение

Президент Чили Габриэль Борич объявил в воскресенье чрезвычайное положение в двух регионах на юге страны, поскольку лесные пожары вынудили по меньшей мере 20 000 человек эвакуироваться, по меньшей мере 18 человек погибли. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что по состоянию на утро воскресенья пожарные боролись с 24 активными пожарами по всей стране, крупнейшие из которых были в регионах Ньюбле и Био-Био, где правительство объявило чрезвычайное положение. Эти регионы расположены примерно в 500 км к югу от столицы Сантьяго.

В свете продолжающихся серьезных лесных пожаров я решил объявить чрезвычайное положение в регионах Ньюбле и Био-Био. Все ресурсы доступны

сообщил президент Чили.

Указывается, что пожары охватили почти 8500 гектаров территорий в двух регионах, поставив под угрозу многочисленные общины в регионе, что вынудило власти объявить приказы об эвакуации. По меньшей мере 250 домов разрушены.

Власти утверждают, что неблагоприятные условия, такие как сильный ветер и высокие температуры, способствовали распространению лесных пожаров и усложняли возможности пожарных контролировать огонь. На большей части Чили была объявлена чрезвычайная жара, ожидается, что температура достигнет 38°C от Сантьяго до Био-Био.

Напомним

На днях в аргентинской Патагонии вспыхнули масштабные лесные пожары в провинции Чубут. Огонь охватил почти 12 000 гектаров территорий, среди которых уникальные местные леса и кустарниковые угодья. Огонь подошел вплотную к жилым общинам, создавая критическую угрозу для объектов инфраструктуры.

Вадим Хлюдзинский

Чили