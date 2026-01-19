Масштабна пожежа в торговому центрі Карачі: десятки зниклих безвісти та 21 загиблий

У пакистанському місті Карачі рятувальники розпочали операцію з вилучення тіл із залишків торгового центру "Gul Plaza", де внаслідок масштабної пожежі загинула щонайменше 21 людина. Понад 60 осіб досі вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Пожежа, що стала найбільшою в місті за останнє десятиліття, спалахнула пізно в суботу. Багатоповерховий комплекс, який налічує 1200 магазинів і займає площу більшу за футбольне поле, вигорів майже повністю. Вогонь вирував понад 24 години. У понеділок пожежники розпочали розчищення завалів та охолодження конструкцій, значна частина яких зруйнувалася. Крани демонтують залишки стін через загрозу неконтрольованого обвалу.

Родичі зниклих безвісти критикують темпи рятувальної операції.

Тіла звідси витягуватимуть шматками. Ніхто не зможе їх впізнати – заявив Касір Хан, чия дружина та родичі перебували в центрі під час займання.

Він переконаний, що оперативніші дії могли б врятувати більше життів.

Підприємці також повідомляють про катастрофічні збитки.

Ми залишилися напризволяще, зведені до нуля; 20 років наполегливої праці – все зникло – зазначила власниця магазину Ясмін Бано. Наразі рятувальники продовжують пошук людей під уламками металу та бетону.

Пожежа у торговому центрі в Пакистані забрала життя 14 людей, десятки зникли безвісти