Масштабна пожежа в торговому центрі Карачі: десятки зниклих безвісти та 21 загиблий
Київ • УНН
Внаслідок масштабної пожежі в ТЦ "Gul Plaza" в Карачі загинула 21 людина, понад 60 вважаються зниклими безвісти. Вогонь вирував понад 24 години, знищивши майже весь комплекс.
У пакистанському місті Карачі рятувальники розпочали операцію з вилучення тіл із залишків торгового центру "Gul Plaza", де внаслідок масштабної пожежі загинула щонайменше 21 людина. Понад 60 осіб досі вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Пожежа, що стала найбільшою в місті за останнє десятиліття, спалахнула пізно в суботу. Багатоповерховий комплекс, який налічує 1200 магазинів і займає площу більшу за футбольне поле, вигорів майже повністю. Вогонь вирував понад 24 години. У понеділок пожежники розпочали розчищення завалів та охолодження конструкцій, значна частина яких зруйнувалася. Крани демонтують залишки стін через загрозу неконтрольованого обвалу.
Родичі зниклих безвісти критикують темпи рятувальної операції.
Тіла звідси витягуватимуть шматками. Ніхто не зможе їх впізнати
Він переконаний, що оперативніші дії могли б врятувати більше життів.
Підприємці також повідомляють про катастрофічні збитки.
Ми залишилися напризволяще, зведені до нуля; 20 років наполегливої праці – все зникло
Пожежа у торговому центрі в Пакистані забрала життя 14 людей, десятки зникли безвісти19.01.26, 14:24 • 2696 переглядiв