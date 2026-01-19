$43.180.08
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
17:12 • 11450 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
16:20 • 14231 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
15:17 • 16665 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 17785 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 20994 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 15537 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 35689 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 34762 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18358 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Масштабна пожежа в торговому центрі Карачі: десятки зниклих безвісти та 21 загиблий

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Внаслідок масштабної пожежі в ТЦ "Gul Plaza" в Карачі загинула 21 людина, понад 60 вважаються зниклими безвісти. Вогонь вирував понад 24 години, знищивши майже весь комплекс.

Масштабна пожежа в торговому центрі Карачі: десятки зниклих безвісти та 21 загиблий

У пакистанському місті Карачі рятувальники розпочали операцію з вилучення тіл із залишків торгового центру "Gul Plaza", де внаслідок масштабної пожежі загинула щонайменше 21 людина. Понад 60 осіб досі вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Пожежа, що стала найбільшою в місті за останнє десятиліття, спалахнула пізно в суботу. Багатоповерховий комплекс, який налічує 1200 магазинів і займає площу більшу за футбольне поле, вигорів майже повністю. Вогонь вирував понад 24 години. У понеділок пожежники розпочали розчищення завалів та охолодження конструкцій, значна частина яких зруйнувалася. Крани демонтують залишки стін через загрозу неконтрольованого обвалу.

Родичі зниклих безвісти критикують темпи рятувальної операції.

Тіла звідси витягуватимуть шматками. Ніхто не зможе їх впізнати

– заявив Касір Хан, чия дружина та родичі перебували в центрі під час займання.

Він переконаний, що оперативніші дії могли б врятувати більше життів.

Підприємці також повідомляють про катастрофічні збитки.

Ми залишилися напризволяще, зведені до нуля; 20 років наполегливої праці – все зникло

– зазначила власниця магазину Ясмін Бано. Наразі рятувальники продовжують пошук людей під уламками металу та бетону. 

Пожежа у торговому центрі в Пакистані забрала життя 14 людей, десятки зникли безвісти19.01.26, 14:24 • 2696 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Нерухомість
Reuters
Пакистан