Эксклюзив
16:20 • 1142 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
15:17 • 5042 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59 • 9044 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 11427 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
13:29 • 12467 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
11:57 • 28602 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 29461 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 17667 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52 • 23146 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
19 января, 07:13 • 31506 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Ветераны могут оформить автогражданку бесплатно через "Дію": что известно

Киев • УНН

 • 388 просмотра

Ветераны и ветеранки Украины имеют возможность оформить обязательное страхование авто бесплатно. Государство полностью покрывает расходы на полис, возвращая средства на карту через "Дію".

Ветераны могут оформить автогражданку бесплатно через "Дію": что известно

Украинские ветераны и ветеранки имеют возможность оформить обязательное страхование авто (автогражданку) фактически бесплатно. Благодаря цифровизации услуг, государство полностью покрывает расходы на полис, возвращая средства непосредственно на карту. Об этом сообщает Минветеранов, пишет УНН.

Как это работает

Как отмечают в ведомстве, механизм поддержки состоит из двух частей. Первые 50% скидки предоставляет страховая компания сразу при оформлении полиса (это закрепленная законодательством льгота). А остальную часть, то есть ту часть, которую ветеран заплатил самостоятельно, возмещает государство через сервис в приложении "Дія". В итоге, расходы на страхование для участника боевых действий равны 0 грн.

Кто может получить компенсацию

Услуга доступна гражданам, имеющим удостоверение ветерана в "Дії" (УБД или лица с инвалидностью вследствие войны). Основные условия для получения выплаты:

  • действующий полис автогражданки, оформленный с льготой (скидкой 50%);
    • автомобиль имеет двигатель объемом до 2500 см³ или электродвигатель мощностью до 100 кВт;
      • транспортное средство используется для собственных нужд (не для такси или коммерческих перевозок);
        • наличие верифицированного налогового номера (РНОКПП).

          Процедура подачи заявки занимает всего несколько минут в смартфоне. После открытия приложения "Дія", перейдите в раздел "Ветеран PRO" и далее выполните следующее:

          1. Выберите услугу "Компенсация автогражданки".

          2. Укажите счет (карту "єВідновлення" или другую виртуальную карту в "Дії") для зачисления средств.

          3. Нажмите "Подать заявку" и ждите зачисления.

          Срок подачи заявлений продлен, поэтому получить деньги можно даже если действие договора страхования уже завершилось. Это правило касается и полисов, заключенных еще в январе–феврале 2025 года. Техническая возможность подать заявку по таким "старым" договорам появится в ближайшее время (сейчас систему дорабатывают), и у ветеранов будет три месяца на оформление компенсации

          - говорится в сообщении.

          В Минветеранов сообщили, что с момента старта программы услугой уже воспользовались 50 тысяч ветеранов по всей Украине, а общая сумма выплаченных компенсаций превысила 80 млн гривен.

          Ольга Розгон

