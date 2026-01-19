$43.180.08
"Шахеди" як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
15:17 • 3744 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 7676 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 10552 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
13:29 • 12050 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
11:57 • 28040 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 29017 перегляди
"Особисте так" Трампа, "Угода процвітання" та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 17607 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
19 січня, 07:52 • 23087 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
19 січня, 07:13 • 31378 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
Публікації
Ексклюзиви
Ветерани можуть оформити автоцивілку безкоштовно через "Дію": що відомо

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Ветерани та ветеранки України мають можливість оформити обов'язкове страхування авто безоплатно. Держава повністю покриває витрати на поліс, повертаючи кошти на картку через "Дію".

Ветерани можуть оформити автоцивілку безкоштовно через "Дію": що відомо

Українські ветерани та ветеранки мають можливість оформити обов'язкове страхування авто (автоцивілку) фактично безкоштовно. Завдяки цифровізації послуг, держава повністю покриває витрати на поліс, повертаючи кошти безпосередньо на картку. Про це повідомляє Мінветеранів, пише УНН.

Як це працює

Як зазначають у відомстві, механізм підтримки складається з двох частин. Перші 50% знижки надає страхова компанія одразу при оформленні поліса (це закріплена законодавством пільга). А решту, тобто ту частину, яку ветеран заплатив самостійно, відшкодовує держава через сервіс у застосунку "Дія". У підсумку, витрати на страхування для учасника бойових дій дорівнюють 0 грн.

Хто може отримати компенсацію

Послуга доступна громадянам, які мають посвідчення ветерана в "Дії" (УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни). Основні умови для отримання виплати:

  • діючий поліс автоцивілки, оформлений із пільгою (знижкою 50%);
    • автомобіль має двигун об'ємом до 2500 см³ або електродвигун потужністю до 100 кВт;
      • транспортний засіб використовується для власних потреб (не для таксі чи комерційних перевезень);
        • наявність верифікованого податкового номеру (РНОКПП).

          Процедура подання заявки займає кілька всього кілька хвилин у смартфоні. Після відкриття застосунку "Дія", перейдіть у розділ "Ветеран PRO" й далі виконайте наступне:

          1. Оберіть послугу "Компенсація автоцивілки".

          2. Вкажіть рахунок (картку "єВідновлення" або іншу віртуальну картку в "Дії") для зарахування коштів.

          3. Натисніть "Подати заявку" та чекайте на зарахування.

          Термін подання заяв продовжено, тому отримати гроші можна навіть якщо дія договору страхування вже завершилася. Це правило стосується і полісів, укладених ще у січні–лютому 2025 року. Технічна можливість подати заявку за такими "старими" договорами з'явиться найближчим часом (наразі систему доопрацьовують), і у ветеранів буде три місяці на оформлення компенсації

          - йдеться у повідомленні.

          В Мінветеранів повідомили, що від старту програми послугою вже скористалися 50 тисяч ветеранів по всій Україні, а загальна сума виплачених компенсацій перевищила 80 млн гривень.

          Ветерани отримають 50% державної компенсації автоцивілки - Кабмін22.08.25, 15:03 • 3904 перегляди

          Ольга Розгон

