Ексклюзив
11:30 • 4498 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:01 • 8536 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
09:34 • 7564 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
08:26 • 10393 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
07:36 • 9382 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
22 серпня, 05:52 • 12478 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 21837 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 43180 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 37564 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 49350 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ветерани отримають 50% державної компенсації автоцивілки - Кабмін

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Україна компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів та осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт, а Кабмін схвалив 11 рішень у межах ветеранської політики.

Ветерани отримають 50% державної компенсації автоцивілки - Кабмін

Держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів. Також це стосується людей, які отримали інвалідність внаслідок війни, заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, пише УНН.

Деталі

Окремо, вирішили, що держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни

- повідомила Свириденко.

Доповнення

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12295-д про компенсацію витрат на автоцивілку для ветеранів та осіб з інвалідністю. Страхування авто стане безплатним.

Кабінет міністрів України схвалив 11 рішень у межах ветеранської політики, включаючи законопроєкт про основи державної ветеранської політики. Такі законопроєкти очікується ухвалити восени у складі Кодексу законів про Захисників і Захисниць України.

Павло Зінченко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
Міністерство у справах ветеранів України
Юлія Свириденко
Верховна Рада України
Україна