Ветерани отримають 50% державної компенсації автоцивілки - Кабмін
Київ • УНН
Україна компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів та осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт, а Кабмін схвалив 11 рішень у межах ветеранської політики.
Держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів. Також це стосується людей, які отримали інвалідність внаслідок війни, заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, пише УНН.
Деталі
Окремо, вирішили, що держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни
Доповнення
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12295-д про компенсацію витрат на автоцивілку для ветеранів та осіб з інвалідністю. Страхування авто стане безплатним.
Кабінет міністрів України схвалив 11 рішень у межах ветеранської політики, включаючи законопроєкт про основи державної ветеранської політики. Такі законопроєкти очікується ухвалити восени у складі Кодексу законів про Захисників і Захисниць України.