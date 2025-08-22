В Україні працюють над Кодексом законів про захисників і захисниць: є перші законопроєкти

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Ексклюзив
11:01 • 1676 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
09:34 • 4096 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
08:26 • 7498 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
07:36 • 6624 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
05:52 • 11625 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 21133 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 41435 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 37356 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 47837 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 24732 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.8м/с
68%
741мм
Популярнi новини
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 17987 перегляди
Соратник Трампа закликав запропонувати росії членство в НАТО для припинення війни в Україні22 серпня, 02:43 • 18007 перегляди
МКСК: інформація про "щоденники" з фото Зеленського, які копіюють образи путіна, є фейкомPhoto22 серпня, 03:12 • 15142 перегляди
Кім Чен Ин нагородив солдатів КНДР, які воювали за росію в Україні22 серпня, 04:16 • 6338 перегляди
На Херсонщині російські військові спалюють техніку, щоб не штурмувати позиції ЗСУ - "АТЕШ"PhotoVideo08:13 • 8066 перегляди
Публікації
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
11:01 • 1658 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?21 серпня, 14:24 • 41431 перегляди
Початок осіннього сезону: що потрібно встигнути зробити на городі та в саду21 серпня, 14:05 • 13355 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 47832 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт21 серпня, 10:15 • 134240 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Китай
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 10:17 • 1482 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 18124 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 85519 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 78837 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 76672 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Долар США
Лікарські засоби
Криптовалюта

В Україні працюють над Кодексом законів про захисників і захисниць: є перші законопроєкти

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Кабінет міністрів України схвалив 11 рішень у межах ветеранської політики, включаючи законопроєкт про основи державної ветеранської політики. Такі законопроєкти очікується ухвалити восени у складі Кодексу законів про Захисників і Захисниць України.

В Україні працюють над Кодексом законів про захисників і захисниць: є перші законопроєкти

В Україні працюють над Кодексом законів про Захисників і Захисниць, і сьогодні Кабінет міністрів схвалив низку законопроєктів у межах ветеранської політики, які, як очікується, парламент ухвалить восени у межах цього Кодексу. Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко у Telegram, пише УНН.

Восени очікуємо ухвалення цих законопроєктів у складі Кодексу законів про Захисників і Захисниць України

- повідомила Свириденко.

Деталі

З її слів, сьогодні уряд зробив крок назустріч захисникам і захисницям. "Присвятили окреме засідання уряду питанням ветеранської політики та ухвалили 11 рішень", - повідомила Свириденко.

Прем’єр-міністр повідомила, що урядовці схвалили законопроєкт про основи державної ветеранської політики, який визначає статуси ветеранів і їхніх родин.

"По-перше - схвалили законопроєкт про основи державної ветеранської політики. Він визначає статуси ветеранів і їхніх родин та гарантує підтримку: медичну, освітню, соціальну, правову", - зазначила Свириденко.

З її слів, "передбачені ветеранські простори, послуги за кошти держбюджету, увічнення пам’яті загиблих. Усі наявні пільги і документи залишаються чинними".

"Також підтримали законопроєкт про людей, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України", - зазначила очільниця уряду.

Доповнення

Кабінет міністрів презентував проєкт Програми дій уряду на 2026 рік, що включає 12 стратегічних цілей. Серед ключових пріоритетів - оборона, євроінтеграція та антикорупція.

Рада схвалила зміни до Бюджету-2025: звідки додаткові 36 млрд грн і що отримає Мінцифри20.08.25, 15:29 • 2882 перегляди

Павло Зінченко

СуспільствоПолітика
Освіта
Telegram
Міністерство соціальної політики України
Юлія Свириденко
Верховна Рада України
Європейський Союз
Україна