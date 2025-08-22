В Україні працюють над Кодексом законів про захисників і захисниць: є перші законопроєкти
Київ • УНН
Кабінет міністрів України схвалив 11 рішень у межах ветеранської політики, включаючи законопроєкт про основи державної ветеранської політики. Такі законопроєкти очікується ухвалити восени у складі Кодексу законів про Захисників і Захисниць України.
Восени очікуємо ухвалення цих законопроєктів у складі Кодексу законів про Захисників і Захисниць України
Деталі
З її слів, сьогодні уряд зробив крок назустріч захисникам і захисницям. "Присвятили окреме засідання уряду питанням ветеранської політики та ухвалили 11 рішень", - повідомила Свириденко.
Прем’єр-міністр повідомила, що урядовці схвалили законопроєкт про основи державної ветеранської політики, який визначає статуси ветеранів і їхніх родин.
"По-перше - схвалили законопроєкт про основи державної ветеранської політики. Він визначає статуси ветеранів і їхніх родин та гарантує підтримку: медичну, освітню, соціальну, правову", - зазначила Свириденко.
З її слів, "передбачені ветеранські простори, послуги за кошти держбюджету, увічнення пам’яті загиблих. Усі наявні пільги і документи залишаються чинними".
"Також підтримали законопроєкт про людей, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України", - зазначила очільниця уряду.
Доповнення
Кабінет міністрів презентував проєкт Програми дій уряду на 2026 рік, що включає 12 стратегічних цілей. Серед ключових пріоритетів - оборона, євроінтеграція та антикорупція.
