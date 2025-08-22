В Украине работают над Кодексом законов о защитниках и защитницах: есть первые законопроекты

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Эксклюзив
11:01 • 2164 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
09:34 • 4396 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
08:26 • 7764 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
07:36 • 6890 просмотра
Ермак предложил Зеленскому реформировать Офис Президента
05:52 • 11742 просмотра
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
22 августа, 01:26 • 21206 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNNPhoto
21 августа, 14:24 • 41604 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 37365 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 47961 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 24740 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.8м/с
68%
741мм
Популярные новости
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 18253 просмотра
Соратник Трампа призвал предложить России членство в НАТО для прекращения войны в Украине22 августа, 02:43 • 18180 просмотра
ЦСК: информация о «дневниках» с фото Зеленского, копирующих образы Путина, является фейкомPhoto22 августа, 03:12 • 15297 просмотра
Ким Чен Ын наградил солдат КНДР, воевавших за Россию в Украине22 августа, 04:16 • 6636 просмотра
На Херсонщине российские военные сжигают технику, чтобы не штурмовать позиции ВСУ - "АТЕШ"PhotoVideo08:13 • 8364 просмотра
публикации
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
11:01 • 2170 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?21 августа, 14:24 • 41605 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно успеть сделать на огороде и в саду21 августа, 14:05 • 13471 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 47961 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт21 августа, 10:15 • 134912 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Китай
Великобритания
Реклама
УНН Lite
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку10:17 • 1706 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 18353 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 85785 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 79101 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 76919 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Доллар США
Лекарственные средства
Криптовалюта

В Украине работают над Кодексом законов о защитниках и защитницах: есть первые законопроекты

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Кабинет министров Украины одобрил 11 решений в рамках ветеранской политики, включая законопроект об основах государственной ветеранской политики. Такие законопроекты ожидается принять осенью в составе Кодекса законов о Защитниках и Защитницах Украины.

В Украине работают над Кодексом законов о защитниках и защитницах: есть первые законопроекты

В Украине работают над Кодексом законов о Защитниках и Защитницах, и сегодня Кабинет министров одобрил ряд законопроектов в рамках ветеранской политики, которые, как ожидается, парламент примет осенью в рамках этого Кодекса. Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram, пишет УНН.

Осенью ожидаем принятия этих законопроектов в составе Кодекса законов о Защитниках и Защитницах Украины

- сообщила Свириденко.

Детали

По ее словам, сегодня правительство сделало шаг навстречу защитникам и защитницам. "Посвятили отдельное заседание правительства вопросам ветеранской политики и приняли 11 решений", - сообщила Свириденко.

Премьер-министр сообщила, что чиновники одобрили законопроект об основах государственной ветеранской политики, который определяет статусы ветеранов и их семей.

"Во-первых - одобрили законопроект об основах государственной ветеранской политики. Он определяет статусы ветеранов и их семей и гарантирует поддержку: медицинскую, образовательную, социальную, правовую", - отметила Свириденко.

По ее словам, "предусмотрены ветеранские пространства, услуги за средства госбюджета, увековечение памяти погибших. Все имеющиеся льготы и документы остаются действующими".

"Также поддержали законопроект о людях, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметила глава правительства.

Дополнение

Кабинет министров представил проект Программы действий правительства на 2026 год, включающий 12 стратегических целей. Среди ключевых приоритетов - оборона, евроинтеграция и антикоррупция.

Рада одобрила изменения в Бюджет-2025: откуда дополнительные 36 млрд грн и что получит Минцифры20.08.25, 15:29 • 2882 просмотра

Павел Зинченко

ОбществоПолитика
Образование
Telegram
Министерство социальной политики Украины
Юлия Свириденко
Верховная Рада
Европейский Союз
Украина