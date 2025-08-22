В Украине работают над Кодексом законов о защитниках и защитницах: есть первые законопроекты
Кабинет министров Украины одобрил 11 решений в рамках ветеранской политики, включая законопроект об основах государственной ветеранской политики. Такие законопроекты ожидается принять осенью в составе Кодекса законов о Защитниках и Защитницах Украины.
Осенью ожидаем принятия этих законопроектов в составе Кодекса законов о Защитниках и Защитницах Украины
По ее словам, сегодня правительство сделало шаг навстречу защитникам и защитницам. "Посвятили отдельное заседание правительства вопросам ветеранской политики и приняли 11 решений", - сообщила Свириденко.
Премьер-министр сообщила, что чиновники одобрили законопроект об основах государственной ветеранской политики, который определяет статусы ветеранов и их семей.
"Во-первых - одобрили законопроект об основах государственной ветеранской политики. Он определяет статусы ветеранов и их семей и гарантирует поддержку: медицинскую, образовательную, социальную, правовую", - отметила Свириденко.
По ее словам, "предусмотрены ветеранские пространства, услуги за средства госбюджета, увековечение памяти погибших. Все имеющиеся льготы и документы остаются действующими".
"Также поддержали законопроект о людях, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметила глава правительства.
Кабинет министров представил проект Программы действий правительства на 2026 год, включающий 12 стратегических целей. Среди ключевых приоритетов - оборона, евроинтеграция и антикоррупция.
