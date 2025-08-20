Рада одобрила изменения в Бюджет-2025: откуда дополнительные 36 млрд грн и что получит Минцифры
Киев • УНН
Верховная Рада приняла изменения в Госбюджет-2025 на 36,7 млрд грн, перераспределив невоенные расходы. Дополнительные средства пойдут на резервный фонд, Минцифры, гранты для defense tech и питание школьников.
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об изменениях в Госбюджет-2025 на 36,7 млрд грн. Документ касается преимущественно невоенных расходов, в частности, предлагается пополнение резервного фонда и дополнительные деньги для Минцифры. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам бюджета Роксолану Пидласу.
Детали
"Рада приняла изменения в бюджет. 229 голосов "за", - написала Пидласа в Facebook.
По ее словам, дополнительные расходы сбалансированы за счет сокращения других невоенных расходов на 36,7 млрд гривен (из которых 33,6 млрд гривен - это сокращение обслуживания государственного долга), а также перенаправление зачисления части налога на прибыль банков из бюджета города Киева в общий фонд государственного бюджета (8 млрд гривен).
Она отметила, среди основных статей, на которые предлагается увеличить расходы (неисчерпаемый перечень):
- +25,7 млрд гривен - увеличение пополнения резервного фонда госбюджета (непредвиденные военные и гуманитарные расходы);
- +4,3 млрд гривен для Минцифры, из которых: 1,4 млрд гривен - новая программа Минцифры для закупки специальной техники, дронов и оборудования для тестирования в боевых условиях;
- +2,8 млрд гривен - гранты на развитие производства в сфере defense tech;
- +4,6 млрд гривен - питание учащихся начальных классов во ВСЕХ областях и 5-11 классов на прифронтовых территориях;
- +3,2 млрд гривен - закупка лекарственных средств для лечения за счет государства пациентов с онкологическими заболеваниями, вирусными гепатитами, редкими орфанными заболеваниями, гемофилией и т.д.;
- +1,5 млрд гривен - субвенция местным бюджетам для развития сети военных лицеев, обеспечивающих патриотическое воспитание детей;
- +1,2 млрд гривен - поддержка ветеранов войны и их семей (выплата денежной помощи и компенсации по страховым полисам (автогражданке).
Кроме того, 1 млрд гривен перераспределили на строительство нового жилья или реконструкцию помещений для проживания ВПЛ.
Также предусмотрена возможность использования ОМСами свободных остатков средств на счетах для приобретения жилья или предоставления кредитов на жилье для ВПЛ.
Однако, по ее словам, была "сбита" правка, которая предусматривала поднятие зарплаты членам Счетной палаты.
Напомним
Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект об изменениях в Бюджет-2025, который включает только увеличение расходов на сектор обороны.