Рада одобрила изменения в Бюджет-2025: откуда дополнительные 36 млрд грн и что получит Минцифры

Эксклюзив
11:22 • 10295 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
09:46 • 11844 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 22606 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
08:14 • 92033 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 37501 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 38086 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 37696 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 161058 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 138574 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 122082 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Иммигрантов в США будут проверять на «антиамериканизм»20 августа, 02:53 • 39551 просмотра
Белый дом рассматривает Будапешт для мирных переговоров Зеленского с путиным - Politico07:40 • 7606 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу08:11 • 25239 просмотра
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
Эксклюзив
08:52 • 18341 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"09:18 • 15339 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию12:11 • 3314 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
11:22 • 10296 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
09:29 • 22606 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto08:14 • 92035 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 161058 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини12:51 • 98 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором12:45 • 290 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа11:47 • 2900 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"09:18 • 15590 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу08:11 • 25617 просмотра
Рада одобрила изменения в Бюджет-2025: откуда дополнительные 36 млрд грн и что получит Минцифры

Киев • УНН

 • 774 просмотра

Верховная Рада приняла изменения в Госбюджет-2025 на 36,7 млрд грн, перераспределив невоенные расходы. Дополнительные средства пойдут на резервный фонд, Минцифры, гранты для defense tech и питание школьников.

Рада одобрила изменения в Бюджет-2025: откуда дополнительные 36 млрд грн и что получит Минцифры

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об изменениях в Госбюджет-2025 на 36,7 млрд грн. Документ касается преимущественно невоенных расходов, в частности, предлагается пополнение резервного фонда и дополнительные деньги для Минцифры. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам бюджета Роксолану Пидласу.

Детали

"Рада приняла изменения в бюджет. 229 голосов "за", - написала Пидласа в Facebook.

По ее словам, дополнительные расходы сбалансированы за счет сокращения других невоенных расходов на 36,7 млрд гривен (из которых 33,6 млрд гривен - это сокращение обслуживания государственного долга), а также перенаправление зачисления части налога на прибыль банков из бюджета города Киева в общий фонд государственного бюджета (8 млрд гривен).

Она отметила, среди основных статей, на которые предлагается увеличить расходы (неисчерпаемый перечень):

  • +25,7 млрд гривен - увеличение пополнения резервного фонда госбюджета (непредвиденные военные и гуманитарные расходы);
    • +4,3 млрд гривен для Минцифры, из которых: 1,4 млрд гривен - новая программа Минцифры для закупки специальной техники, дронов и оборудования для тестирования в боевых условиях;
      • +2,8 млрд гривен - гранты на развитие производства в сфере defense tech;
        • +4,6 млрд гривен - питание учащихся начальных классов во ВСЕХ областях и 5-11 классов на прифронтовых территориях;
          • +3,2 млрд гривен - закупка лекарственных средств для лечения за счет государства пациентов с онкологическими заболеваниями, вирусными гепатитами, редкими орфанными заболеваниями, гемофилией и т.д.;
            • +1,5 млрд гривен - субвенция местным бюджетам для развития сети военных лицеев, обеспечивающих патриотическое воспитание детей;
              • +1,2 млрд гривен - поддержка ветеранов войны и их семей (выплата денежной помощи и компенсации по страховым полисам (автогражданке).

                Кроме того, 1 млрд гривен перераспределили на строительство нового жилья или реконструкцию помещений для проживания ВПЛ.

                Также предусмотрена возможность использования ОМСами свободных остатков средств на счетах для приобретения жилья или предоставления кредитов на жилье для ВПЛ.

                Однако, по ее словам, была "сбита" правка, которая предусматривала поднятие зарплаты членам Счетной палаты.

                Напомним

                Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект об изменениях в Бюджет-2025, который включает только увеличение расходов на сектор обороны.

                Павел Башинский

