Рада схвалила зміни до Бюджету-2025: звідки додаткові 36 млрд грн і що отримає Мінцифри
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила зміни до Держбюджету-2025 на 36,7 млрд грн, перерозподіливши невійськові видатки. Додаткові кошти підуть на резервний фонд, Мінцифру, гранти для defense tech та харчування школярів.
Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про зміни до Держбюджету-2025 на 36,7 млрд грн. Документ стосується переважно невійськових видатків, зокрема, пропонується поповнення резервного фонду та додаткові гроші для Мінцифри. Про це пише УНН з посиланням на голову комітету ВР з питань бюджету Роксолану Підласу.
Деталі
"Рада ухвалила зміни до бюджету. 229 голосів "за", - написала Підласа у Facebook.
За її словами, додаткові видатки збалансовано за рахунок скорочення інших невійськових видатків на 36,7 млрд гривень (з яких 33,6 млрд гривень - це скорочення обслуговування державного боргу), а також переспрямування зарахування частини податку на прибуток банків з бюджету міста Києва до загального фонду державного бюджету (8 млрд гривень).
Вона зазначила, серед основних статей, на які пропонується збільшити видатки (невичерпний перелік):
- +25,7 млрд гривень - збільшення поповнення резервного фонду держбюджету (непередбачувані військові і гуманітарні видатки);
- +4,3 млрд гривень для Мінцифри, з яких: 1,4 млрд гривень - нова програма Мінцифри для закупівлі спеціальної техніки, дронів та обладнання для тестування в бойових умовах;
- +2,8 млрд гривень - гранти на розвиток виробництва у сфері defense tech;
- +4,6 млрд гривень - харчування учнів початкових класів в УСІХ областях та 5-11 класів на прифронтових територіях;
- +3,2 млрд гривень - закупівля лікарських засобів для лікування коштом держави пацієнтів з онкологічними захворюваннями, вірусними гепатитами, рідкісними орфанними захворюваннями, гемофілією тощо;
- +1,5 млрд гривень - субвенція місцевим бюджетам для розбудови мережі військових ліцеїв, які забезпечують патріотичне виховання дітей;
- +1,2 млрд гривень - підтримка ветеранів війни і їхніх родин (виплата грошової допомоги і компенсації за страховими полісами (автоцивілці).
Окрім того, 1 млрд гривень перерозподілили на будівництво нового житла або реконструкцію приміщень для проживання ВПО.
Також передбачена можливість використання ОМСами вільних залишків коштів на рахунках для придбання житла або надання кредитів на житло для ВПО.
Однак, з її слів, була "збита" правка, яка передбачала підняття зарплати членам Рахункової палати.
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому законопроєкт про зміни до Бюджету-2025, який включає лише збільшення видатків на сектор оборони.