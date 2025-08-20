Рада схвалила зміни до Бюджету-2025: звідки додаткові 36 млрд грн і що отримає Мінцифри

$41.360.10
11:22 • 12024 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
09:46 • 13231 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
09:29 • 25129 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
08:14 • 99365 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
20 серпня, 06:54 • 39917 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 40033 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 39426 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
19 серпня, 12:13 • 164859 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
19 серпня, 12:09 • 140846 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
19 серпня, 11:23 • 123797 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Теги
Автори
Спецпредставник Трампа Віткофф стверджує, що росіяни "майже одразу" пішли на поступки на саміті на Алясці07:31 • 7432 перегляди
Білий дім розглядає Будапешт для мирних переговорів Зеленського з путіним - Politico07:40 • 9958 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11 • 27934 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
08:52 • 19989 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 17500 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя12:11 • 5748 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Скотт Бессент
Ігор Гарбарук
Ілон Маск
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Європа
Харків
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo12:51 • 2452 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором12:45 • 1880 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа11:47 • 4280 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 17656 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11 • 28135 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Лікарські засоби
Гривня
Fox News
Нафта

Рада схвалила зміни до Бюджету-2025: звідки додаткові 36 млрд грн і що отримає Мінцифри

Київ • УНН

 • 1084 перегляди

Верховна Рада ухвалила зміни до Держбюджету-2025 на 36,7 млрд грн, перерозподіливши невійськові видатки. Додаткові кошти підуть на резервний фонд, Мінцифру, гранти для defense tech та харчування школярів.

Рада схвалила зміни до Бюджету-2025: звідки додаткові 36 млрд грн і що отримає Мінцифри

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про зміни до Держбюджету-2025 на 36,7 млрд грн. Документ стосується переважно невійськових видатків, зокрема, пропонується поповнення резервного фонду та додаткові гроші для Мінцифри. Про це пише УНН з посиланням на голову комітету ВР з питань бюджету Роксолану Підласу.

Деталі

"Рада ухвалила зміни до бюджету. 229 голосів "за", - написала Підласа у Facebook.

За її словами, додаткові видатки збалансовано за рахунок скорочення інших невійськових видатків на 36,7 млрд гривень (з яких 33,6 млрд гривень - це скорочення обслуговування державного боргу), а також переспрямування зарахування частини податку на прибуток банків з бюджету міста Києва до загального фонду державного бюджету (8 млрд гривень).

Вона зазначила, серед основних статей, на які пропонується збільшити видатки (невичерпний перелік):

  • +25,7 млрд гривень - збільшення поповнення резервного фонду держбюджету (непередбачувані військові і гуманітарні видатки);
    • +4,3 млрд гривень для Мінцифри, з яких: 1,4 млрд гривень - нова програма Мінцифри для закупівлі спеціальної техніки, дронів та обладнання для тестування в бойових умовах;
      • +2,8 млрд гривень - гранти на розвиток виробництва у сфері defense tech;
        • +4,6 млрд гривень - харчування учнів початкових класів в УСІХ областях та 5-11 класів на прифронтових територіях;
          • +3,2 млрд гривень - закупівля лікарських засобів для лікування коштом держави пацієнтів з онкологічними захворюваннями, вірусними гепатитами, рідкісними орфанними захворюваннями, гемофілією тощо;
            • +1,5 млрд гривень - субвенція місцевим бюджетам для розбудови мережі військових ліцеїв, які забезпечують патріотичне виховання дітей;
              • +1,2 млрд гривень - підтримка ветеранів війни і їхніх родин (виплата грошової допомоги і компенсації за страховими полісами (автоцивілці).

                Окрім того, 1 млрд гривень перерозподілили на будівництво нового житла або реконструкцію приміщень для проживання ВПО.

                Також передбачена можливість використання ОМСами вільних залишків коштів на рахунках для придбання житла або надання кредитів на житло для ВПО.

                Однак, з її слів, була "збита" правка, яка передбачала підняття зарплати членам Рахункової палати.

                Нагадаємо

                Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому законопроєкт про зміни до Бюджету-2025, який включає лише збільшення видатків на сектор оборони.

                Павло Башинський

                ЕкономікаПолітика
                Лікарські засоби
                Верховна Рада України
                Роксолана Підласа
                Сімферополь
                Facebook
                Київ