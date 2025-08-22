$41.220.16
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Кайя Каллас
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Европа
Китай
Ветераны получат 50% государственной компенсации автогражданки - Кабмин

Киев • УНН

 • 696 просмотра

Украина будет компенсировать 50% автогражданки для ветеранов и лиц, получивших инвалидность вследствие войны. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект, а Кабмин одобрил 11 решений в рамках ветеранской политики.

Ветераны получат 50% государственной компенсации автогражданки - Кабмин

Государство будет компенсировать 50% автогражданки для ветеранов. Также это касается людей, получивших инвалидность вследствие войны, заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет УНН.

Детали

Отдельно, решили, что государство будет компенсировать 50% автогражданки для ветеранов и людей с инвалидностью вследствие войны

- сообщила Свириденко.

Дополнение

Верховная Рада приняла законопроект №12295-д о компенсации расходов на автогражданку для ветеранов и лиц с инвалидностью. Страхование авто станет бесплатным.

Кабинет министров Украины одобрил 11 решений в рамках ветеранской политики, включая законопроект об основах государственной ветеранской политики. Такие законопроекты ожидается принять осенью в составе Кодекса законов о Защитниках и Защитницах Украины.

Павел Зинченко

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Министерство по делам ветеранов
Юлия Свириденко
Верховная Рада
Украина