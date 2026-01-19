$43.180.08
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Глава МИД Венгрии заявил, что будущее Гренландии не является вопросом ЕС

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Венгрия заявила, что будущее Гренландии является двусторонним вопросом, а не делом ЕС. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отказался поддержать совместное заявление ЕС против Дональда Трампа.

Глава МИД Венгрии заявил, что будущее Гренландии не является вопросом ЕС

Будущее Гренландии не является вопросом для Европейского Союза, заявила Венгрия, дав понять, что не будет поддерживать совместное заявление ЕС против Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Мы рассматриваем это как двусторонний вопрос, который может быть решен путем переговоров между двумя сторонами... Я не думаю, что это вопрос ЕС 

– сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии

Добавим

Ранее Трамп заявил, что соображения безопасности США и всего мира являются ключевыми для его желания взять под контроль Гренландию, предполагая, что Россия и Китай могут взять под контроль Арктику, если Вашингтон этого не сделает.

Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется

Антонина Туманова

Новости Мира
Выборы в США
Гренландия
Петер Сийярто
Дональд Трамп
Европейский Союз
Китай
Соединённые Штаты
Венгрия