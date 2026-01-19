Глава МИД Венгрии заявил, что будущее Гренландии не является вопросом ЕС
Венгрия заявила, что будущее Гренландии является двусторонним вопросом, а не делом ЕС. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отказался поддержать совместное заявление ЕС против Дональда Трампа.
Будущее Гренландии не является вопросом для Европейского Союза, заявила Венгрия, дав понять, что не будет поддерживать совместное заявление ЕС против Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Мы рассматриваем это как двусторонний вопрос, который может быть решен путем переговоров между двумя сторонами... Я не думаю, что это вопрос ЕС
Ранее Трамп заявил, что соображения безопасности США и всего мира являются ключевыми для его желания взять под контроль Гренландию, предполагая, что Россия и Китай могут взять под контроль Арктику, если Вашингтон этого не сделает.
