Глава МИД Венгрии заявил, что будущее Гренландии не является вопросом ЕС

Будущее Гренландии не является вопросом для Европейского Союза, заявила Венгрия, дав понять, что не будет поддерживать совместное заявление ЕС против Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Мы рассматриваем это как двусторонний вопрос, который может быть решен путем переговоров между двумя сторонами... Я не думаю, что это вопрос ЕС – сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии

Добавим

Ранее Трамп заявил, что соображения безопасности США и всего мира являются ключевыми для его желания взять под контроль Гренландию, предполагая, что Россия и Китай могут взять под контроль Арктику, если Вашингтон этого не сделает.

