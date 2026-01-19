Глава МЗС Угорщини заявив, що майбутнє Гренландії не є питанням ЄС
Київ • УНН
Угорщина заявила, що майбутнє Гренландії є двостороннім питанням, а не справою ЄС. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відмовився підтримати спільну заяву ЄС проти Дональда Трампа.
Майбутнє Гренландії не є питанням для Європейського Союзу, заявила Угорщина, давши зрозуміти, що не підтримуватиме спільну заяву ЄС проти Дональда Трампа, передає УНН із посиланням на Sky News.
Ми розглядаємо це як двостороннє питання, яке можна вирішити шляхом переговорів між двома сторонами... Я не думаю, що це питання ЄС
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії19.01.26, 19:12 • 2452 перегляди
Додамо
Раніше Трамп заявив, що міркування безпеки США та всього світу є ключовими для його бажання взяти під контроль Гренландію, припускаючи, що росія та Китай можуть взяти під контроль Арктику, якщо Вашингтон цього не зробить.
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19.01.26, 16:58 • 16050 переглядiв