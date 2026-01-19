$43.180.08
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
"Шахеди" як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
"Особисте так" Трампа, "Угода процвітання" та переговори: що вирішують у Давосі для України
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
"Особисте так" Трампа, "Угода процвітання" та переговори: що вирішують у Давосі для України
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою
Глава МЗС Угорщини заявив, що майбутнє Гренландії не є питанням ЄС

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Угорщина заявила, що майбутнє Гренландії є двостороннім питанням, а не справою ЄС. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відмовився підтримати спільну заяву ЄС проти Дональда Трампа.

Глава МЗС Угорщини заявив, що майбутнє Гренландії не є питанням ЄС

Майбутнє Гренландії не є питанням для Європейського Союзу, заявила Угорщина, давши зрозуміти, що не підтримуватиме спільну заяву ЄС проти Дональда Трампа, передає УНН із посиланням на Sky News.

Ми розглядаємо це як двостороннє питання, яке можна вирішити шляхом переговорів між двома сторонами... Я не думаю, що це питання ЄС 

– сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії19.01.26, 19:12 • 2452 перегляди

Додамо

Раніше Трамп заявив, що міркування безпеки США та всього світу є ключовими для його бажання взяти під контроль Гренландію, припускаючи, що росія та Китай можуть взяти під контроль Арктику, якщо Вашингтон цього не зробить.

Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19.01.26, 16:58 • 16050 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Вибори в США
Ґренландія
Петер Сіярто
Дональд Трамп
Європейський Союз
Китай
Сполучені Штати Америки
Угорщина