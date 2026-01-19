Глава МЗС Угорщини заявив, що майбутнє Гренландії не є питанням ЄС

Майбутнє Гренландії не є питанням для Європейського Союзу, заявила Угорщина, давши зрозуміти, що не підтримуватиме спільну заяву ЄС проти Дональда Трампа, передає УНН із посиланням на Sky News.

Ми розглядаємо це як двостороннє питання, яке можна вирішити шляхом переговорів між двома сторонами... Я не думаю, що це питання ЄС – сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії

Додамо

Раніше Трамп заявив, що міркування безпеки США та всього світу є ключовими для його бажання взяти під контроль Гренландію, припускаючи, що росія та Китай можуть взяти під контроль Арктику, якщо Вашингтон цього не зробить.

