18:36 • 3572 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
17:12 • 10215 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
16:20 • 13146 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
15:17 • 15622 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59 • 16998 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 20061 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 15323 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 34875 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 34095 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18285 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
публикации
Эксклюзивы
Молдова официально начала процедуру выхода из состава СНГ

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Молдова официально начала процесс денонсации ключевых соглашений, являющихся юридической основой ее членства в СНГ. К середине февраля документы подадут на рассмотрение парламента.

Молдова официально начала процедуру выхода из состава СНГ

Власти Молдовы инициировали процесс денонсации ключевых соглашений, являющихся юридической основой членства страны в Содружестве Независимых Государств. Об этом 19 января заявил министр иностранных дел Михай Попшой. Речь идет об Уставе СНГ и Соглашении о создании организации от 1991 года. Об этом пишет УНН.

Детали

Это будет означать, что Республика Молдова официально больше не будет членом СНГ. Денонсация этих трех базовых соглашений, являющихся основой нашего присутствия в СНГ, даст нам право сказать это с юридической точки зрения

– отметил вице-премьер-министр.

По его словам, де-факто участие страны уже было приостановлено, но теперь процесс переходит в правовую плоскость.

Документы будут представлены на рассмотрение парламента до середины февраля. Михай Попшой добавил: "Юридически, в кратчайшие сроки официально Республика Молдова больше не будет частью СНГ". При этом соглашения, приносящие непосредственную пользу гражданам и не противоречащие европейскому курсу страны, могут остаться в силе.

Референдум в Молдове: количество сторонников вступления в ЕС превысило количество противников21.10.24, 09:36 • 12243 просмотра

В общей сложности Молдова подписала с СНГ 283 соглашения, из которых более 70 уже денонсированы, а около 60 находятся в процессе отмены. Ранее парламент также расторг Соглашение о культуре с РФ, что привело к закрытию российского центра науки и культуры в Кишиневе.

российский культурный центр вообще не был культурным, это был центр, под прикрытием которого осуществлялась деятельность, направленная на подрыв суверенитета Республики Молдова

- подчеркнул министр культуры Кристиан Жардан.

В Молдове обнаружили российский дрон "Гербера": МИД страны выступил с осуждением18.01.26, 00:17 • 5338 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Молдова