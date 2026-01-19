Молдова официально начала процедуру выхода из состава СНГ

Власти Молдовы инициировали процесс денонсации ключевых соглашений, являющихся юридической основой членства страны в Содружестве Независимых Государств. Об этом 19 января заявил министр иностранных дел Михай Попшой. Речь идет об Уставе СНГ и Соглашении о создании организации от 1991 года. Об этом пишет УНН.

Детали

Это будет означать, что Республика Молдова официально больше не будет членом СНГ. Денонсация этих трех базовых соглашений, являющихся основой нашего присутствия в СНГ, даст нам право сказать это с юридической точки зрения – отметил вице-премьер-министр.

По его словам, де-факто участие страны уже было приостановлено, но теперь процесс переходит в правовую плоскость.

Документы будут представлены на рассмотрение парламента до середины февраля. Михай Попшой добавил: "Юридически, в кратчайшие сроки официально Республика Молдова больше не будет частью СНГ". При этом соглашения, приносящие непосредственную пользу гражданам и не противоречащие европейскому курсу страны, могут остаться в силе.

В общей сложности Молдова подписала с СНГ 283 соглашения, из которых более 70 уже денонсированы, а около 60 находятся в процессе отмены. Ранее парламент также расторг Соглашение о культуре с РФ, что привело к закрытию российского центра науки и культуры в Кишиневе.

российский культурный центр вообще не был культурным, это был центр, под прикрытием которого осуществлялась деятельность, направленная на подрыв суверенитета Республики Молдова - подчеркнул министр культуры Кристиан Жардан.

