В Молдове обнаружили российский дрон "Гербера": МИД страны выступил с осуждением

17 января в Теленештском районе Молдовы, вблизи села Нукерень, был обнаружен беспилотный летательный аппарат типа "Гербера". Дрон размером около 2,5 метра заметил местный охотник на берегу пруда, после чего на место прибыли правоохранители и взрывотехники. Об этом сообщает Realitatea и МИД Молдовы, пишет УНН.

Подробности

МИД Молдовы оперативно отреагировал на инцидент, назвав его прямым нарушением суверенитета и угрозой для безопасности граждан.

Молдова временно закрыла воздушное пространство из-за беспилотников РФ, залетевших из Украины

Республика Молдова осуждает такие нарушения, осуждает агрессивную войну Российской Федерации против Украины, которая также ставит под угрозу безопасность наших граждан. Столкнувшись с этими рисками, Республика Молдова будет продолжать инвестировать в мир и безопасность – говорится в официальном заявлении ведомства.

Технические детали

Специалисты отдела технических взрывов провели осмотр находки. Установлено, что устройство не содержало взрывчатки. БПЛА типа "Гербера" часто используются российскими войсками в качестве ложных целей для отвлечения систем ПВО.

Это уже не первый случай падения российских дронов на территорию Молдовы с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Власти страны подчеркивают необходимость дальнейшего укрепления обороноспособности для защиты воздушного пространства.

россия активизирует деятельность в Приднестровье для отвлечения ресурсов Украины - разведка