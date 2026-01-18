$43.180.08
17 января, 12:49
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 21743 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 20066 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 31492 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 41757 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 36238 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 52628 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 28631 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 44004 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 36135 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
В Молдове обнаружили российский дрон "Гербера": МИД страны выступил с осуждением

Киев • УНН

 • 8 просмотра

17 января в Молдове обнаружили российский беспилотник "Гербера" размером 2,5 метра. МИД страны осудил инцидент как нарушение суверенитета.

В Молдове обнаружили российский дрон "Гербера": МИД страны выступил с осуждением

17 января в Теленештском районе Молдовы, вблизи села Нукерень, был обнаружен беспилотный летательный аппарат типа "Гербера". Дрон размером около 2,5 метра заметил местный охотник на берегу пруда, после чего на место прибыли правоохранители и взрывотехники. Об этом сообщает Realitatea и МИД Молдовы, пишет УНН.

Подробности

МИД Молдовы оперативно отреагировал на инцидент, назвав его прямым нарушением суверенитета и угрозой для безопасности граждан.

Молдова временно закрыла воздушное пространство из-за беспилотников РФ, залетевших из Украины29.11.25, 02:36 • 6101 просмотр

Республика Молдова осуждает такие нарушения, осуждает агрессивную войну Российской Федерации против Украины, которая также ставит под угрозу безопасность наших граждан. Столкнувшись с этими рисками, Республика Молдова будет продолжать инвестировать в мир и безопасность

– говорится в официальном заявлении ведомства.

Технические детали

Специалисты отдела технических взрывов провели осмотр находки. Установлено, что устройство не содержало взрывчатки. БПЛА типа "Гербера" часто используются российскими войсками в качестве ложных целей для отвлечения систем ПВО.

Это уже не первый случай падения российских дронов на территорию Молдовы с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Власти страны подчеркивают необходимость дальнейшего укрепления обороноспособности для защиты воздушного пространства. 

россия активизирует деятельность в Приднестровье для отвлечения ресурсов Украины - разведка10.12.25, 13:06 • 4822 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Село
Техника
Военное положение
Война в Украине
Украина
Молдова