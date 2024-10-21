Референдум в Молдове: количество сторонников вступления в ЕС превысило количество противников
Киев • УНН
ЦИК Молдовы завершает обработку протоколов референдума о вступлении в ЕС. По данным 98,4% протоколов, 50,08% проголосовали за включение европейского вектора в Конституцию, 49,92% - против.
В Молдове количество тех, кто на референдуме о вступлении в ЕС проголосовали за включение европейского вектора в Конституцию страны, достигло 50,08%, при этом 49,92% - против, согласно данным обработки 98,4% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК страны, пишет УНН.
Детали
ЦИК Молодовы приближается к завершению обработки протоколов конституционного референдума о вступлении в ЕС. По данным ЦИК страны, после обработки 98,4% протоколов количество сторонников включения европейского вектора в Конституцию Молдовы превысило количество тех, кто против такого шага.
Согласно последним данным, среди принявших участие в референдуме 49,92% проголосовали против внесения европейского вектора в Конституцию Молдовы, а 50,08% - за. ЦИК осталось обработать 35 протоколов, отмечает NewsMaker.md.
При этом, согласно предварительным подсчетам, после обработки 97% протоколов на выборах президента Молдовы лидирует Майя Санду, которая набрала 41,86% голосов избирателей. Второе место занимает Александр Стояногло, за которого проголосовало 26,32% избирателей.
Дополнение
За последние годы Молдова, как отмечает издание Politico, претерпела стремительный поворот на Запад, а война в Украине бушевала прямо за ее границей. Официальные лица предупредили, что российская разведка предпринимала активные попытки сорвать референдум о членстве в ЕС, а также одновременные выборы, на которых президент Майя Санду баллотируется на второй срок.