Референдум у Молдові: кількість прихильників вступу до ЄС перевищила кількість противників
Київ • УНН
ЦВК Молдови завершує обробку протоколів референдуму про вступ до ЄС. За даними 98,4% протоколів, 50,08% проголосували за включення європейського вектора до Конституції, 49,92% - проти.
У Молдові кількість тих, хто на референдумі про вступ до ЄС проголосували за включення європейського вектора до Конституції країни, сягнула 50,08%, при цьому 49,92% - проти, згідно з даними обробки 98,4% протоколів, свідчать дані ЦВК країни, пише УНН.
Деталі
ЦВК Молодови наближається до завершення обробки протоколів конституційного референдуму про вступ до ЄС. За даними ЦВК країни, після обробки 98,4% протоколів кількість прихильників включення європейського вектора до Конституції Молдови перевищила кількість тих, хто проти такого кроку.
Згідно з останніми даними, серед тих, хто взяв участь у референдумі, 49,92% проголосували проти внесення європейського вектора до Конституції Молдови, а 50,08% - за. ЦВК залишилося опрацювати 35 протоколів, зазначає NewsMaker.md.
При цьому, згідно з попередніми підрахунками, після обробки 97% протоколів на виборах президента Молдови лідирує Майя Санду, яка набрала 41,86% голосів виборців. Друге місце посідає Александр Стояногло, за якого проголосувало 26,32% виборців.
Доповнення
За останні роки Молдова, як зазначає видання Politico, зазнала стрімкого повороту на Захід, а війна в Україні вирувала прямо за її кордоном. Офіційні особи попередили, що російська розвідка робила активні спроби зірвати референдум про членство в ЄС, а також одночасні вибори, на яких президент Майя Санду балотується на другий термін.