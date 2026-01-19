Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет

Лицензионная комиссия Министерства здравоохранения Украины завершила внеплановую проверку двух юридических лиц, связанных с одесской частной клиникой Odrex, еще 8 января 2026 года. Однако решение регулятора по результатам проверки так и не обнародовано. Хотя обычно соответствующие приказы Минздрава появляются в течение недели после завершения работы комиссии. Почему на этот раз процесс затянулся – вопрос, который все громче звучит в профессиональной и общественной среде, сообщает УНН.

Внеплановые проверки, проводившиеся с 6 по 8 января, касались ООО "Медицинский Дом "Одрекс" и ООО "Центр медицины" – юридических лиц клиники Odrex, которые фигурируют в многочисленных уголовных производствах по фактам возможного мошенничества, ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками и завладения средствами пациентов.

Напомним

В 2025 году Минздрав уже отозвал одну из лицензий Odrex – ООО "Дом Медицины". Основанием стал отказ администрации клиники предоставлять комиссии документы, необходимые для проверки, в рамках дела о смерти пациента. В случае, если по результатам январской проверки лицензии потеряют еще два юридических лица, Odrex может стать уникальным случаем для частной медицины Украины, когда регулятор последовательно отзывает сразу несколько лицензий в рамках одного бизнеса.

Отдельное внимание в этой истории привлекает и возможный конфликт интересов. Как уже сообщал УНН, генеральный директор Odrex Тигран Арутюнян входит в рабочую группу Минздрава по развитию частной медицины. Эту группу возглавляет министр здравоохранения Виктор Ляшко. Поэтому Арутюнян и Ляшко лично знакомы и ранее вместе работали в профильной комиссии, что дополнительно усиливает общественные сомнения относительно возможной предвзятости регулятора в деле Odrex.

Кроме того, в конце 2025 года бенефициары клиники зарегистрировали еще одно юридическое лицо – ООО "МДО Пивдень". Как сообщило Минздрав, эта компания пока не подавала документы на получение медицинской лицензии. Впрочем, в случае негативных для Odrex решений регулятора относительно лицензий ООО "Медицинский Дом "Одрекс" и ООО "Центр медицины", не исключено, что администрация клиники попытается получить новую медицинскую лицензию.

В таких обстоятельствах затягивание с решением Минздрава после завершения проверки выглядит как минимум странно. Семьи умерших пациентов, пострадавшие от лечения и общественность внимательно следят за развитием событий, ведь именно эта ситуация может стать тестом на реальную добросовестность и независимость государственного контроля в сфере частной медицины и лично министра здравоохранения Виктора Ляшко.